「しぶき杯競走」（２４日、住之江）

住之江ボートで２４日、女子レーサーの土屋南（２８）＝岡山・１１９期・Ｂ２＝のトークショーが中央ホールで行われた。

昨年４月に第２子を出産。現在は産休で子育ての真っ最中だが、スリムな姿で登壇。会場のファンを魅了した。夫の佐藤翼（埼玉）も育児に積極的に参加。「２人目ができて、段々子育てができるようになってきた。私より先に起床して子どもを世話してくれたり、洗濯物も干してくれる。ちょっとは成長してますね」と家庭での奮闘ぶりに目を細めた。

「汗だくで若い子たちと一緒に頑張ってます」と育児の合間には練習で奮闘中。「自分の身体が思うように動かなくて、ヤバいと思ってます。とりあえず練習を頑張って、いいイメージのところで１０月か１１月くらいでしたいとは思ってます」とファン待望の復帰プランも口にした。

佐藤は２６日からＳＧ・第７１回ボートレースメモリアル（若松）に参戦。「若松でたくさん応援してあげてください」と夫の活躍を猛プッシュ。「私も復帰したら頑張るので、またよろしくお願いします」と笑顔を振りまき会場を後にした。