渡辺美奈代、ニンニクたっぷりの“手作りご飯”が「絶対美味しいやつ」「センス良すぎ」
歌手でタレントの渡辺美奈代が、24日までにインスタグラムを更新。手作り料理を披露すると、ファンから称賛が寄せられた。
【写真】渡辺美奈代、ニンニクたっぷりの“手作りご飯”にネット衝撃 過去の料理も（11枚）
料理投稿の数々で注目を集めている渡辺。夫・矢島昌樹氏、タレントで長男・矢島愛弥、タレントで次男・矢島名月、愛犬たちとの幸せ溢れる姿も度々話題を呼んでいる。
今回は、「最近ハマっている」「#カリフラワーライス #頂き物のニンニクたっぷりいれて #ガーリックライスの様にしてます #食べ過ぎちゃう」と、ヘルシーかつ栄養豊富な手作り料理を投稿。ファンからは「絶対美味しいやつ」「センス良すぎ」「素敵すぎます」などの声が集まっている。
■渡辺美奈代
1969年9月28日生まれ。1985年『夕やけニャンニャン』（フジテレビ系） の 「アイドルを探せ!」 に合格。番組発アイドルグループ 「おニャン子クラブ」 のメンバー（会員番号29番）として一世を風靡。現在は、芸能活動と併せて家具やインテリア、アパレルのプロデュース・販売など経営者・プロデューサーとして幅広く活躍している。
引用：「渡辺美奈代」インスタグラム（＠watanabe_minayo）
