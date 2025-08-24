Photo: 吉嗣裕馬

あまりにも暑すぎて服を選ぶことすら億劫になってしまいます。

服選びに悩みたくない……という方にオススメしたいのが、無地のTシャツを着回すというド直球なアプローチ。無地Tが一枚あれば、どんなコーデにも合わせやすいですからね。

というわけで今回は、シンプルだけどハイクオリティ、汎用性高めのオススメ無地Tシャツを集めてみました。

天然素材で快適Tシャツ

Photo: 吉嗣裕馬

ひとつ目のオススメ無地Tシャツは、天然素材からできたGOHEMP（ゴーヘンプ）のWIDE POCKET TEE 。

ルックスはヘンプ素材特有のゴワついた印象ですが、手触りは驚くほど滑らか。ヘンプでありながらオーガニックコットン45%の混合素材となっていることで、この滑らかさを実現しています。

ヘンプは強度が高く、繊維の断面が中空のため吸湿、速乾性に優れた天然のハイテク素材。ここにオーガニックコットンの柔らかな肌触りが加わることで、夏場にぴったりな仕上がりとなっています。

Photo: 吉嗣裕馬

天然素材なので、嫌な匂いも気にならない上、コットンTシャツのように汗でびしょびしょになることもありません。

シルエットは着丈が若干短めのボックス型で、肩が大胆に落ちたドロップショルダー。リラックス感があり、天然素材特有の風抜けも心地良いサイジングです。

このTシャツなら、炎天下の中でも着替える必要なく、1日を過ごすことができますよ。

天然素材の妙技。汗をかいてもびしょ濡れにならず、臭いも回避するTシャツ

最高の白Tを追求した1枚

Photo: OGMAX

続いて取り上げるのは、汎用度の高い白Tシャツ。白Tは、シンプルなだけに選ぶのが難しいものですが、オススメの1着があるんです。

それが、パックTシャツの定番ブランド｢Hanes（ヘインズ）｣から発売されているTシャツ｢SHIRO｣。カラーは真っ白というより、ほんのわずかに生成り色っぽさがあるナチュラルな色味になっています。

厚手の生地（7.0 オンス）でありながらゴワゴワ感は全くなく、もっちりとしたソフトな肌触り。生地自体は厚いため、白T特有の透けなどもありません。

Photo: OGMAX

脇に縫い目のない丸胴仕様になっているので、縫い目が肌に当たる不快感もない上、袖と裾部分は縫い目が表に出ないブラインドステッチでスッキリと綺麗な印象です。

衿幅は狭めでリブ太め。首が詰まったTシャツが苦手な方でも着やすい仕様になっています。タグレスなので、背中が痒くなることもありません。

夏場は1枚で着てもよし、春秋などはインナーとして着てもよし、1着あるだけでも活躍の幅は広そうです。

あのヘインズが最高の白Tシャツを追求した｢SHIRO｣、タダ者じゃなかった

ローソンで買える高機能Tシャツ

Photo: 吉嗣裕馬

最後に紹介するのは、ローソンとフリークスストアのコラボTシャツ「6.0オンスと厚めの快適Tシャツ」。一般的なTシャツが大体5.0オンスなので、少し厚手の仕上がりとなっている1枚です。

いい塩梅でドレープも出つつ、ペロペロ感もないので、1枚で着ても様になってくれます。

アメカジ衣料の殿堂、フリークスストアが手がけているということもあり、70’sの古着Tを思わせる混合コットンで質感の雰囲気もバッチリです。30%のポリエステル混合で、シワにならないのも嬉しいポイント。

Photo: 吉嗣裕馬

実用性についても◎。着た瞬間に冷んやりと感じる接触冷感や、汗で濡れてもさらりと心地良い吸水速乾、紫外線を防ぐUVプロテクションなど夏にうれしい機能が満載です。

シルエットは適度なオーバーサイズ。無地Tは、ロゴTや柄Tには醸せない大人っぽさに加え、アクセサリーや腕時計、サングラスといった自分のお気に入りを際立たせてくれる効果もあるため、ファッション面でもオススメの1枚と言えますね。

チョイ厚がポイント。ローソンで買える無地T、オーバーサイズがおすすめ