女優の川栄李奈（30）が23日放送の日本テレビ「アナザースカイ」（土曜後11・00）にゲスト出演。尊敬する俳優を明かす場面があった。

川栄はVTRでは昨年舞台「千と千尋の神隠し」の公演で訪れた英ロンドンを再訪。自身の考えとして「芝居っていうより私は人間性の方が大事だって思っているので、使ってもらえるような人間であること」と打ち明けた。

目標としている俳優を問われると「役者をやるってなって、共演した時に衝撃を受けたのは光石研さんなんですけど」と告白。

2017年にドラマ「フランケンシュタインの恋」で共演し「凄い物腰低くて、私なんかにも本当に下からなんか、おはよう、川栄ちゃん！みたいに来てくれて。だからたくさんいろんな作品に出てるんだろうなって」と語った。

スタジオでVTRを見終えると「引き出しもたくさんあるじゃないですか、役者としての。でも現場にいるだけでみんながいい空気に包まれるというか」と尊敬している面を明かし、「でも作品に出た時とかに長文でここ凄い良かったですっていうのを送ってくださったりとかして、それ宝物のようにスクショして持ってます」と声を弾ませた。