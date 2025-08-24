石田ニコル、水着姿で海満喫「大胆デザイン」「天使」の声
【モデルプレス＝2025/08/24】モデルで女優の石田ニコルが23日、自身のInstagramを更新。水着姿で海を満喫する写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】石田ニコル、大胆露出デザインの水着姿
石田は「海充電」「なつやすみ」とハッシュタグで夏の海での時間を表現し、麦わら帽子をかぶった水着姿を公開。背中が紐状になった大胆なデザインの水着で、砂浜に座り、リラックスした表情で夏の海を満喫している様子を披露した。
この投稿に、ファンからは「癒される」「夏らしくて素敵」「スタイル抜群」「大胆デザイン」「天使」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
