岡副麻希、娘とのお祭り2ショット公開「母に結んでもらっていた帯を今度は私が娘に」
【モデルプレス＝2025/08/24】フリーアナウンサーの岡副麻希が23日、自身のInstagramを更新。御殿場夏祭りで娘との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】岡副麻希、娘とのお祭り2ショット
岡副は「子どものころ母に結んでもらっていた帯を今度は私が娘に結んでおまつりへ のつもりが私とんでもなく不器用のため、あまりの出来になり笑ママ友宅へ駆け込んでかわいく結んでもらいました」と母から受け継いだ思い出を明かし、「去年は抱っこ紐の中にすっぽりはまってたのに」と娘の成長を感慨深く振り返った。岡副が子どものころに使用していた帯を結んだ浴衣姿の娘と寄り添う温かな2ショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「微笑ましい」「成長を感じますね」「素敵な親子」「感動しました」「お母様も喜んでるはず」「温かい投稿」といったコメントが寄せられている。
}岡副は、2022年4月に夫でレーシングドライバーの蒲生尚弥選手との結婚を発表。2024年5月5日に、第1子女児の出産を報告した。（modelpress編集部）
