ÆüËÜ¥¯¥é¥¦¥ó¿·¿Í²Î¼ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡¡19ºÐ¡¦À¸ÅÄ¸êÅí¤µ¤ó¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ö£Í¥¹¥Æ¤Ë½Ð¤Æ¡¢¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡±é²Î²Î¼ê¤Î»°»³¤Ò¤í¤·¤äÅÄÃæ¤¢¤¤¤ß¡¢¸¶ÅÄÇÈ¿Í¤é¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¡Ö£²£°£²£µÇ¯ÆüËÜ¥¯¥é¥¦¥ó¿·¿Í²Î¼ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó·è¾¡Âç²ñ¡×¤¬£²£´Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÀ¸ÅÄ¸êÅí¤µ¤ó¡Ê¤¤¤¯¤¿¤³¤â¤â¡á£±£¹¡Ë¡¢½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËËÙÅÄ¹¸Ê¿¤µ¤ó¡Ê¤Û¤Ã¤¿¤³¤¦¤Ø¤¤¡á£²£¸¡Ë¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¾Þ¤ËÍº»Æ·¤µ¤ó¡Ê¤¢¤ê¤µ¤Ò¤È¤ß¡á£³£²¡Ë¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡À¸ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¤³¤ó¤Ê¸÷±É¤Ê¾Þ¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢ÅÏÊÕ¿¿ÃÎ»Ò¤Î¡Ö¥«¥â¥á¤¬æÆ¤ó¤ÀÆü¡×¤ò²Î¾§¤·¡¢´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£¾¡°ø¤ÏÆÈÆÃ¤ÊÀ¼¼Á¤Ë¤¢¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¡ÖºÇ½ªÅª¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡À¸ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢£²£°£±£¹Ç¯¤ÎÅö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î·è¾¡Âç²ñ¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤¬¥ê¥Ù¥ó¥¸¡£¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢´¶ÌµÎÌ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤È²þ¤á¤Æ´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£Æ´¤ì¤Î²Î¼ê¤ÏÈ¾ºêÈþ»Ò¤À¤È¤¤¤¤¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤Î¿´¤Î¤è¤ê¤É¤³¤í¤Ë¤Ê¤ê¡¢°Â¿´´¶¤äÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¡ÖÉðÆ»´Û¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¤¢¤È¤Ï£Í¥¹¥Æ¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ë¤Ë½Ð¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Æ¡Ä¡£¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÉáÃÊ¤ÏÂç³Ø£±Ç¯À¸¡£¡ÖÂç³Ø¤Ç¥¢¥«¥Ú¥é¥µ¡¼¥¯¥ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££Ì£é£ô£ô£ì£å¡¡£Ç£ì£å£å¡¡£Í£ï£î£ó£ô£å£ò¤µ¤ó¤Ë¤â²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£