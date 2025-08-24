2025年8月14日、中国のQ＆Aサイト・知乎に「鬼滅の刃」の岩柱・悲鳴嶼行冥（ひめじまぎょうめい）が見抜いた柱同士の恋愛模様について紹介したコラムが掲載された。

コラムはまず、「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来が公開され、鬼殺隊の柱同士の関係もファンによって改めて掘り下げられた。各柱は外見も性格も異なるが、戦闘以外での感情的なつながりこそが、ファンの興味を引くのである。これまでに公式からは2冊の充実した資料集『鬼滅の刃 公式ファンブック 鬼殺隊見聞録』壱と弐が刊行されている。同冊には原作者・吾峠呼世晴氏による裏設定や短編作品、未公開ネームに加え、キャラクターの秘められた情報まで収録されている。たとえば、我妻善逸（あがつまぜんいつ）がどのように竈門禰豆子（かまどねづこ）へ告白して結ばれたのかといった、本編では描かれなかったサプライズエピソードも含まれている」と説明した。

その上で、「劇場版の公開に伴い、ファンたちが『見聞録・弐』の『○柱・○○から見た柱たち』という特別コーナーを読み返すと意外な事実が判明した。両目を失明した岩柱・悲鳴嶼行冥が、柱同士の恋愛模様、性格、資質まですべて見抜いており、しかも密かに気にかけていたのである。これにネットユーザーたちは『岩柱って恋愛リアリティー番組でも見てるのか？』『カップル予想が全部的中してる』『目は見えなくても、心は誰よりも明るい』などとコメントした」とした。

次に、「まずは原作でも認定されている公式カップルの恋柱・甘露寺蜜璃（かんろじみつり）と蛇柱・伊黒小芭内（いぐろおばない）である。岩柱は彼らが互いを『好きらしい』と述べ、まるで隊全体の公認事実であるかのように語っている。また、恋柱は蛇柱について『すごく優しい人！。手紙の文章が素敵！。いっぱい褒めてくれる』と述べ、蛇柱は恋柱について『大好き。かわいい』と述べている。ちなみに蛇柱は水柱を嫌っており、『拙者（せっしゃ）不幸でござるみたいな顔しててムカつく』とまで評している」と紹介した。

続けて、「次に登場するのはファンの間で人気なカップリングの蟲柱・胡蝶（こちょう）しのぶと水柱・富岡義勇（とみおかぎゆう）である。岩柱は彼らが互いと話すのが楽しそうに見えるとコメント。ごく何気ない一言であったが、同カップリングファンの心を大いに盛り上げた。以前、公式より公開された『スペシャル音声コンテンツ 参』のビジュアルに、ファンは一時『ついに公式カップルになったのでは』と勘違いしたが、結局見間違いであった。中には『公式がわざと誤解を招こうとしているに違いない』と冗談を言うファンもいた」と述べた。

さらに、「そんな蟲柱から見た水柱は『もう少ししゃべった方がいいと思う』とのことだった。また、水柱から見た他の柱は爆笑ものである。相性度が全員の中で最低なのだ。しかし注意深いファンは、水柱が決して本当に冷たい人間ではないと気づいた。仲間からの皮肉に対して彼は傷ついているのである。たとえば蛇柱の辛辣（しんらつ）な発言に『悪口を言われて悲しい』と感じていた。この一面によって、多くの人が外見は冷たくとも内面は熱い彼を改めて理解することになった」と加えた。

そして、「最も意外だったのは、岩柱が風柱・不死川実弥（しなずがわさねみ）について『カナエ（胡蝶しのぶの姉）が好きらしい』と述べていたことである。それも当然で、蟲柱から見た風柱について『顔を合わせると元気か聞かれる』とコメントしていた。その優しさは、明らかにカナエへの想いに由来している。また、風柱も蟲柱に対して『ちょいちょい声をかける（カナエの妹なので）』と述べている。ちなみに彼もまた水柱を嫌っている」と言及した。

記事は、「音柱からも水柱は嫌われていた。ただし音柱の関心は『安産型の体型』にあるようである。霞柱・時透無一郎（ときとうむいちろう）にとっては全員が動物のようであったが、水柱だけは『置物』扱いであった。炎柱・煉獄杏寿郎（れんごくきょうじゅろう）はまさに『兄貴』のような存在であり、全員から好かれていて、相性度も最高である。炎柱のページはまるで声が大きく聞こえてくるようだ。音柱に対しては『妻がちょっと多すぎる』とのツッコミもあった」と紹介した。（翻訳・編集/岩田）