ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¡É¥×¥é¥¤¥Ùー¥È´¶¡É¤Î¤¢¤ë¼Ì¿¿½¸¡Ø25¡ÙÈ¯Çä¡¡¡Ö25ÅÀ¤Ç¡ª¡×¾Ð´é¤Ç¼ê±þ¤¨¸ì¤ë
¡¡½÷Í¥¤ÎÉÍÊÕÈþÇÈ¤¬8·î24Æü¡¢SHIBUYA TSUTAYA¤Ë¤Æ¼«¿È4Ç¯¤Ö¤ê¡¢25ºÐ¤ÎÀáÌÜ¤òµÇ°¤¹¤ëºÇ¿·¼Ì¿¿½¸¡Ø25¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÎÈ¯ÇäµÇ°²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¡£»£±Æ»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ä¼Ì¿¿½¸¤ÎÆâÍÆ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú»£¤ê²¼¤í¤·¼Ì¿¿¡ÛÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢¼ó¶Ú¤¬Èþ¤·¤¤¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥ï¥ó¥Ôー¥¹»Ñ¡ÊÁ´14ÅÀ¡Ë
¡¡ËÜºî¤Î»£±Æ¤ÇË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¤º¤Ã¤ÈÍè¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¡£É÷¼Ö¤Ë¿åÏ©¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤Þ¤ë¤Ç³¨ËÜ¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¤¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÉ÷·Ê¤ÎÃæ¤ËÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÉÍÊÕÈþÇÈ¤¬ÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½é¤Î¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¤Î»£±Æ¤Ê¤É¡¢³¤³°¤Î¥í¥±¤À¤«¤é¤³¤½¸«¤é¤ì¤ë¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤À¤±¤ÎÉ½¾ð¤¬³Ú¤·¤á¤ë°ìºý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥ï¥ó¥Ôー¥¹¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÉÍÊÕ¤Ï¡¢¼Ì¿¿½¸È¯Çä¤ÎÎ¨Ä¾¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¡Ö¹½À®¤ä¤É¤ó¤ÊÉ½»æ¤Ë¤¹¤ë¤«¤Ê¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÇº¤ó¤ÇÁêÃÌ¤·¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ìµ»ö¤Ë´°À®¤·¤¿»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¥Û¥Ã¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¡ÖÍ§¿Í¤Ç²¿¿Í¤«Çã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤Æ¡¢¡ØÀ¨¤¯ÅØÎÏ¤ò´¶¤¸¤¿¡£À¨¤¤´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¼«Ê¬¤â´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¨¤¿¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢À¨¤¯ÂÎ¤òÃÃ¤¨¤¿¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Ë«¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´é¤ò¤Û¤³¤í¤Ð¤»¤ë¡£
¡¡¼Ì¿¿½¸¤Î¥Æー¥Þ¤ä¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö20ºÐ¤Î»þ¤Ë¡Ø20¡Ù¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢º£²ó25ºÐ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ø25¡Ù¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤ê¤³¤ÎÇ¯Îð¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤êÇØ¿¤Ó¤·¤¹¤®¤º¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ï¤¹¤ë¤±¤É¡¢Åù¿ÈÂç¤Î¼«Ê¬¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÇ¼¤á¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æº£²ó»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª»Å»ö¤À¤±¤É¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎ¹¹Ô¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È´¶¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Î¼«Ê¬¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤âº£¤Ç¤¤ëºÇÂç¸Â¤ò¼Ì¿¿¤ËÇ¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¿®¤ÎÇÁ¤«¤»¤ë¡£
¡¡½é¤Î¤¹¤Ã¤Ô¤ó»£±Æ¤ËÄ©¤ó¤Àº£²ó¤Î¼Ì¿¿½¸¡£¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ê¤É¤ÇÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤«¤Î¼ÁÌä¤Ë¡Ö¤ª»¶ÊâÄøÅÙ¤Î±¿Æ°¤Ï¿´¤¬¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ã¤·¤¤Í»ÀÁÇ±¿Æ°¤Ê¤É¤Ï¤»¤º¤Ëº£²ó¤ÏÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤ÏÈô¹Ôµ¡¤Ç¥ª¥é¥ó¥À¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´¥Áç¤¬¤È¤Ë¤«¤¯ÂçÅ¨¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Èô¹Ôµ¡¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Æ¡¢ÊÝ¼¾¤ò¤·¤Æ¡¢Æü¾Æ¤±»ß¤áÅÉ¤Ã¤Æ¡¢ÊÝ¼¾¤ÈÈ©¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ°ÜÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÌÚ±¢¤ÇÆüº¹¤·¤«¤éÆ¨¤ì¤¿¥«¥Ã¥È¤ò¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ë¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥ª¥é¥ó¥À¼«ÂÎÆü¤¬¾È¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃ»¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â±«¤Ë¹ß¤é¤ì¤¿¤ê¡¢±À¤¬¤«¤«¤Ã¤Á¤ã¤¦»þ´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÆü¤Ï¤¹¤´¤¯¤ªÅ·µ¤¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤ªÆüÍÍ¤Î¸÷¤È¡¢É÷¤¬¤È¤Ã¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤è¤¯¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¸ø±à¤ò°¦¸¤¤È°ì½ï¤Ë¤ª»¶Êâ¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¤¹¤´¤¯µ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¸ø±à¡£¤½¤ÎÉ½¾ð¤ò¼«Á³¤Ë´Ë¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÍýÍ³¤òÀâÌÀ¡£
¡¡Á°ºî¤Î¼Ì¿¿½¸¤«¤é4Ç¯¤Û¤É·Ð¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î4Ç¯´Ö¤Î¼«¿È¤ÎÊÑ²½¤äÁ°ºî¤È¤Î°ã¤¤¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤ÎÊÑ²½¤Ï·ë¹½¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¿©À¸³è¤òÊÑ¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸«Èæ¤Ù¤ë¤È´é¤Ä¤¤â°ã¤¦¤·ÍÎÉþ¤Î¥é¥¤¥ó¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë¤Ï´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡ÖÆâÌÌÅª¤Ê¤³¤È¤Ç¸À¤¦¤È¡¢²¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Ì¿¿½¸¤À¤·¡¢¤¤¤¤¤â¤Î¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤âÀ¨¤¯¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¾Ç¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤Ç¡¢Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¸þ¤¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£Â¾¤Î¤ª»Å»ö¤Ç¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤â¤¢¤ë¤±¤É¾Ç¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¹¹¤Ë³Ú¤·¤â¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤«¤é¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡£
¡¡È¿ÂÐ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤ò¡Öº£²ó¼Ì¿¿½¸¡Ø20¡Ù¤Î»þ¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ºー¤Ã¤È¥±¥é¥±¥é¾Ð¤Ã¤Æ¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ºー¤Ã¤È¾Ð¤¤¤¬Àä¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤´ÈÓ¤Î»þ¤â¥ï¥¤¥ï¥¤¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¼«¿È¤â¤½¤ì¤¬¹¥¤¤À¤·¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤Î¤ª»Å»ö¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¤È¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¤¿¡£
¡¡ÄêÈÖ¤Î¼Ì¿¿½¸¤ÎÅÀ¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡Ø25¡Ù¤À¤«¤é¡¢25ÅÀËþÅÀÃæ25ÅÀ¤Ç¡ª¡¡ËþÅÀ¤Ç¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¼¡²óºî¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¾ì½ê¤Ï¥â¥í¥Ã¥³¤À¤È¤¤¤¦ÉÍÊÕ¡£¡Ö¼Â¤Ï¡Ø20¡Ù¤Î»þ¤Ë¤â¥â¥í¥Ã¥³¤¬¸õÊäÃÏ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤«¤é¤¤¤Ä¤«¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ÈÆ¬¤Î¶ù¤Ã¤³¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼¡¤ÎÀáÌÜ¤Ï¡Ø30¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤É¡¢¤â¤·¡Ø30¡Ù¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é10Ç¯±Û¤·¤Ç¹Ô¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï·ø¼Â¤ËÃÏ¤ËÂ¤Ä¤±¤ÆÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤ÏÂÎÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ïµ¨Àá¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÉþ¤òÃå¤Æ¥í¥±¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê»þ¤Ç¤â½¸ÃæÎÏ¤òÀä¤ä¤µ¤º¤Ë¸½¾ì¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿©»ö¡¢¿çÌ²¡¢±¿Æ°¡¢´ðÁÃ¤Ç¤¹¤±¤É¤½¤ì¤é¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤Þ¤º¤ÏÂÎÎÏ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ä¤±¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤â¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ËÆ°¤²ó¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·ø¼Â¤ËÌÜÉ¸¤ò¤¿¤Æ¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤ê°ìÁØ¤ª»Å»ö¤ËÎå¤ß¡¢¤·¤Ã¤«¤êÎÉ¤¤ºîÉÊ¤ò¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤½¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¡¦±Ç²è¤ò¤´Í÷¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ÙÎÏ¶¯¤¯¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡µ¼Ô²ñ¸«¸å¤Ë¤Ï¤ªÅÏ¤·²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÉÍÊÕ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Ë¼Ì¿¿½¸¤ò¼êÅÏ¤·¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡¦¼èºà¡¦¼Ì¿¿=ËÜ ¼ê¡Ë