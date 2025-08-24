巨人・赤星優志投手（２６）が２４日のＤｅＮＡ戦（東京ドーム）に先発し、５回６安打４失点で降板。９敗目（６勝）を喫した。

初回からわずか１４球で先手を許した。先頭・蛯名に四球を与えると、一死一塁から一走・蛯名の二盗と同時に捕手・岸田の悪送球が絡み、無死三塁のピンチを招いた。続く宮崎に三塁線を縫う痛烈な先制タイムリーを浴び、１点を献上した。

４回からもＤｅＮＡ打線につかまった。一死走者なしから筒香に３投目・１３３キロの低めフォークを捉えられ、バックスクリーンに飛び込むソロを被弾。さらに５回二死一塁から、宮崎に左中間に２ランを許して計４失点。強打者から２本塁打を浴び、マウンド上で顔をしかめた。

右腕は「真っすぐのスピードも出てないですし、変化球も浮いたところ捉えられてるんで。全体的にはいいボールはなかったのかなっていう感じです」と悔しい表情を浮かべた。

阿部監督からは抹消を明言されたものの、全く気落ちしてはいなかった。「リフレッシュというか、この期間を大事に『いい時間だったな』っていうふうに思えるかどうかっていうのは、次の登板にかかってると思うので、登板に向けてまた一からやっていきたいなと思います」と背番号３１は前向きに捉えた。