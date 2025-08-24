¶âµû¤¹¤¯¤¤¡¢50É¤¤ÇÍ¥¾¡¡¡ÆàÎÉ¡¦ÂçÏÂ·´»³»Ô¤ÇÁ´¹ñÂç²ñ
¡¡¶âµû¤Î»ºÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÆàÎÉ¸©ÂçÏÂ·´»³»Ô¤Ç24Æü¡¢Âè30²óÁ´¹ñ¶âµû¤¹¤¯¤¤Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£´Ý·Á¤ÎÏÈ¤ËÏÂ»æ¤òÄ¥¤Ã¤¿¡Ö¥Ý¥¤¡×¤ò¼ê¤Ë¡¢»²²Ã¤·¤¿Ìó1400¿Í¤¬3Ê¬´Ö¤ÎÇ®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£°ìÈÌ¤ÎÉô¤Ç¤Ï¡¢µþÅÔÉÜ¤Î¹âÅÄ¼é¤µ¤ó¤¬50É¤¤¹¤¯¤¤Í¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡4¥»¥ó¥ÁÄøÅÙ¤Î¶âµû¡ÖÏÂ¶â¡×¤¬ÌóÀéÉ¤Æþ¤Ã¤¿¿åÁå¤«¤é¡¢À©¸Â»þ´Ö¤Î3Ê¬¤Ç²¿É¤¤¹¤¯¤¨¤ë¤«¤ò¶¥¤¦¡£»²²Ã¼Ô¤ÎÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¼ê¤Ä¤¤ä¡¢°ìÅÙ¤Ë2É¤¤ò±¿¤ÖÍÍ»Ò¤Ë²ñ¾ì¤¬Ê¨¤¤¤¿¡£
¡¡¾®Ãæ³ØÀ¸¤ÎÉô¤Ï¡¢Í¥¾¡·èÄêÀï¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤ß¡¢Âçºå»Ô¤Î¾®³Ø4Ç¯²Ï¹çÍ¤µª¤µ¤ó¡Ê9¡Ë¤¬26É¤¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡³«ºÅ30²ó¤òµÇ°¤·¡¢Âè20²ó¤«¤é29²óÂç²ñ¤Î¾å°ÌÆþ¾Þ¼Ô¤Ë¤è¤ë¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óÂç²ñ¤â³«¤«¤ì¤¿¡£