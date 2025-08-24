第107回全国高校野球選手権で準優勝した日大三ナインが決勝戦から一夜明け、同校に笑顔で到着した。

熱戦を演じた選手を小倉全由前監督やバレーボール部員、保護者、学校関係者ら約150人が出迎えた。三木有造監督は「昨日、決勝戦で負けてしまいましたけども、生徒が本当に1日1日成長して、顔つきがものすごく変わってきたと思います。それが1試合1試合積み重ねて、何とか決勝戦に行くことができました。ただ、決勝戦で負けてしまいまして、でも決勝の舞台に立てたことを選手たちに感謝して、保護者の方とか、学校の関係者の方々、ダンス部、バレー部、全校生の皆さんに後押し頂けたことを感謝したいと思います。準優勝でしたけども本当にありがとうございました」と深々と頭を下げた。

主将としてチームを牽引した本間は「日本一という目標は惜しくもかなわなかったんですが、皆さんの熱い声援がとても力になりました。日本一という目標は来年、後輩たちに託したいと思いますので、これからもご声援よろしくお願いします。本当にありがとうございました」と新チームにエールを送った。

小倉全由前監督は「みんなどうもお疲れ様。準優勝おめでとうございます。全国で2つの学校しか残ってないんだよ。準優勝でちょっとね悔しさもあったと思うけども、準優勝って本当に素晴らしいことで、みんなの力で素晴らしいまとまりができた。全国を代表するチームとしていい野球をやってもらえた。俺は何もやっているわけではないんだけど、みんなのおかげでお褒めの言葉をいただいた。本当にどうもありがとう。準優勝っていう悔しさもあるかもわかんないけど、その悔しさをもって一回りも二回りも成長してください。今度は大学に行って全国優勝、実業団、プロ野球に行って活躍するその一歩だと思って、これからも頑張ってやってください。本当にどうもお疲れ様でした」と選手の活躍をねぎらった。