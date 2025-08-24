◇パ・リーグ 日本ハム1―0ソフトバンク（2025年8月24日 エスコンＦ）

日本ハムは延長10回サヨナラ勝ちで首位決戦に3連勝。前回の直接対決で喫した3連敗を取り戻した。

以下、新庄剛志監督（53）との一問一答。

「前回の3連敗の借りをきっちりエスコンで選手たちが返してくれましたね。感謝しかないです。今日の伊藤君は勝ちがつかなかったですけど、3勝くらいの評価をしたいと思う。しっかりとフロントに言わせてもらいます」

――伊藤は8回に一度ベンチに戻ったが？

「中指がつったみたい。最初、肘かなと思ったみたいだけど中指。戻ってきて大丈夫と。ちょっとびっくりしました。まずいなと。きっちり、その後も抑えてくれた」

――2番手の上原が16試合連続無失点で3勝目。

「どうした上原君。なんか、ね。モーレ（レイエス）同様、スイッチ入った。ゾーン入ったね。今日3連投目で、逆に上原君なら3連投させた方が良いピッチングする性格している。気持ちが強いから。でもしびれますよね。そりゃ」

――近藤を申告敬遠3度

「いや、山川君においしいところのチャンスをあげただけですよ。あげるよって」

――新庄監督自身が打席に立ったらそういう思いで？

「そらそうよ。よっしゃありがとう。3回も。いや、それは（近藤君は）いいバッターなんで。前回もね、ああいうケースで右中間に打たれていたし、これは作戦なんで」

――最後守備固めの奈良間がサヨナラ打

「まあ、（批判）すごかったでしょうね。郡司君を代えて。“なんで変えるん”って。ね。まあそれも嫌いじゃないけど（笑い）。でも、おいしいところでね、普段はムードメーカー、ムードメーカーって言われていますけど、ムードメーカーから戦力に今日の一打で変わってくれることを信じてね。守備固めっていう役割もすごい大事なポジションですけど、やっぱりスタメンで出たいと思う。ちょっと考えたいと思う。この一打はアピールポイント、6000点満点くらい彼が取った」

――迷いなく打てのサインか？

「いや、あのちょっとスクイズの頭はあったが、パッとネクストバッターズサークルを見たらレイエスがいて。これはレイエスに失礼だなと思って、辞めました」

――守護神の柳川の抹消理由は？

「ちょっと柳川君？箱根の方に温泉でリラックスしてもらって。あの年で育成からはい上がってきて、今シーズンずっとプレッシャーのある場面で投げさせてしっかり抑えてくれて、休ませたいなという気持ちは一週間前からあった。この間投げた時になんか、見た感じが柳川君じゃなかった。これは疲れているなと。これは10日間、しっかり休ませて。ここから大事な試合が続くので、抑えの投手はうちは何人もいるから。しっかりね、本人は投げたいと思うけど」

―矢沢が試合前にブルペンで投げた。

「なんか、始めたというか、今日投手の人数が少なかったので。こういう試合になると思ったから、ちょっとブルペンで真剣にというか、ストライクが入ってくれればいい。感覚だけ、立ち投げで準備だけさせました」

――就任4年目で勝率5割に戻した。

「全く興味ない。全然興味ない」

――1、2年目で負け越したが…。

「1、2年目はトライアウトでしょう？成績に入れないで下さい。育成期間なんで。3年目、4年目が僕のファイターズの監督になってからの（成績）。3年目で優勝が一番良かったんですけど、ちょっとしくじって。僕の勉強不足で。まぐれまぐれと言われて、まぐれではなかったことを今証明しているので。あとはゴールに向かってみんなで楽しく、緊張するところは目一杯緊張して。今日緊張しましたね」