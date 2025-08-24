【LEPSIM】がかなりオシャレ！ 大人が買い足したい♡「即戦力ベスト」

季節の変わり目にあると便利なのが、コーデのアクセントとしても活躍してくれるおしゃれなベスト。今手に入れて夏服に重ねても、秋の先取りコーデでも楽しめそうです。手持ちのシンプルな服にプラスするだけで、一気におしゃれ見えするのも魅力。今回は、大人世代も買い足したくなりそうな【LEPSIM（レプシィム）】の「即戦力ベスト」をご紹介します。

秋ムードを先取りできるふわふわショートベスト

【LEPSIM】「3.5ゲージファンシーヤーンベスト」\5,500（税込）

ふわふわとした素材感が、秋冬らしいムードを演出してくれるショート丈ベスト。コンパクトながら存在感があり、シンプルコーデのアクセントにぴったりです。まだ暑さが残る時期はタンクトップや半袖Tシャツに重ねて、涼しくなってきたらシャツや長袖ワンピースと合わせて楽しめるので、長く活躍してくれそうです。

2パターン楽しめるリバーシブルベスト

【LEPSIM】「リバーシブルチュールフェイクレザーベスト」\5,990（税込）

1枚で2つの表情を楽しめるリバーシブルデザイン。レザー調素材の面はクールな印象に、チュール付きの面は柔らかな雰囲気を演出してくれます。チュールデザインでも深めのVネックと落ち着いた色味で甘すぎず、大人っぽく着こなせるのがポイント。その日の気分やコーデに合わせて使い分けできるので、着回し力も高め。秋らしい素材感で、旬のコーデを楽しめそうです。

バックスタイルのギャザーが大人可愛いデザイン

【LEPSIM】「ハニカムドビーベスト」\5,990（税込）

胸元からの切り替えにタックを入れたデザインで、きれいめな雰囲気が漂うベスト。サイドから後ろにかけてギャザーが入り、ほんのりふんわり広がるシルエットがさりげない可愛らしさをプラスしてくれます。少しかしこまったシーンやオフィスコーデにも使えそう。デイリーコーデからお出かけシーンまで幅広く活躍してくれそうです。

フロントポケットがポイントのカジュアルベスト

【LEPSIM】「加工WZIPベスト」\6,600（税込）

胸元に大きめのポケットが付いた個性的なデザイン。インパクトがあり、カジュアルコーデの主役になってくれそう。ジップは上下どちらからも開けられるダブル仕様になっています。すっきりと全部閉めて着ても、開け具合を調整して抜け感を出してもおしゃれ。1枚プラスするだけで、いつものスタイルを新鮮に見せてくれそうです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N