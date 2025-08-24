『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）が8月18日に放送され、料理愛好家・平野レミが驚きの行動に出るシーンがあった。

【映像】熱湯から素手で鰹節を引き上げた瞬間

今回のクッキング企画では“おばあちゃんに夏を乗り切ってもらうためのメニュー”がテーマ。平野レミの指導を受けながら、あのちゃんが一人で調理にチャレンジするという趣旨のもと、進行役としてダイアン津田が加わり、さっそく第1品目「食べればねっとり肉じゃが」に挑戦した。

実際に料理が始まると、早速あのちゃんと平野の規格外の行動が全開となる。特に序盤から平野の暴走に津田は呆気にとられっぱなし。まず出汁をとる工程では、平野が鰹節の袋をまさかの“包丁”でざっくり切り落としてみせる。

さらに、あのちゃんは平野考案の“レミパン”を自宅で使用してることを明かすも、特徴である蓋の自立機能を無視して平置きし、平野から「こうやっちゃいけない！」と注意を受ける始末。

その後、熱湯に鰹節40gを投入するはずの場面では、あのちゃんが入れすぎてしまうが、ここでも平野は規格外の行動に。なんと素手で熱湯から鰹節を豪快に鷲掴みし、びしょ濡れのまま袋へ戻してしまうという前代未聞の動きをみせた。

これには津田も「あーっ戻した！」と焦りを隠せなかったが「これは後々使いますからね」と一応常識的なコメントで場をまとめてみせた。

（あのちゃんねる）