TikTokアカウント「inutabi.11」に紹介されたのは、12時間の発作から奇跡的な回復を遂げたワンコの姿。『良かった…！』と思わず涙があふれる光景には「まだまだ楽しい毎日を！」「本当によく頑張ったね」「応援してます」といった多くの励ましの声が寄せられています。

【動画：12時間も続いた発作を耐え抜いた犬→後遺症が残ってしまって…90日後の『涙あふれる光景』】

12時間の発作を耐え抜いたモコちゃん

TikTokアカウント「inutabi.11」に紹介されたのは、コーギー「モコ」ちゃんの奇跡的な回復の物語です。脳疾患によるてんかん発作が起こってしまったというモコちゃん。その発作はなんと12時間も続いたといいます。

生死の境をさまよいながらも奇跡的に回復しましたが、左半身に若干の麻痺が残ってしまったそう。その結果、その場に腰を下ろすことさえもかなりの時間を要するように。

歩くことも困難な状態に

左半身の麻痺に加え、薬の影響から体力・筋力ともに低下していくため、思い通りに歩くことも難しい状態に。そのため初めてのオムツをつけて日々を過ごしていたといいます。

戻ってきてくれたことに安堵したものの、モコちゃんのもどかしそうな姿を見ることは飼い主さんも辛かったことと思います。

大好きだったお散歩もほとんど行けなくなってしまったそうです。道端に座り込んでしまう悲しそうなモコちゃんのお顔を見ると、思わず涙がこぼれてしまいます…。

弟犬の遊び相手をするまでに回復！

辛かったてんかん発作、そして歩くこともままならなかった状態からおよそ90日後、モコちゃんは想像すらできなかった奇跡を再び起こしてくれたそう。

やんちゃ盛りの2歳の弟犬の遊び相手をするまでに回復しました…！オムツも外れ、引きずっていた左足もちゃんと床について弟犬と対等にガルガルするモコちゃんの姿があったそう。

その表情も生き生きと活力に満ち溢れ、機敏な動きはまだまだ元気いっぱい！飼い主さんのあふれる愛情の中で健やかに過ごしてくれることを願うばかりです。

この投稿には「頑張って！応援してるよ」「これからも楽しい毎日を過ごしてね」「回復して本当に良かった」といったモコちゃんへのエールが寄せられました。

TikTokアカウント「inutabi.11」には、モコちゃんと同居犬たちの優しい日常が紹介されています。頑張るモコちゃんもぜひ一緒に応援してください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「inutabi.11」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております