Instagramに投稿されたのは、大型犬がお散歩に行っている間に、離れて暮らすお姉ちゃんが帰ってきていた時の様子です。

【動画：夜、大型犬の散歩中にお姉ちゃんがこっそり帰宅→匂いで気づいて…】

お散歩中にお姉ちゃんが帰省していたら…

この日、バーニーズマウンテンドッグの「眞秋（ましゅう）」くんが夜のお散歩をしている間に、こっそりお姉ちゃんが帰省したそう。

お散歩から帰ってきた眞秋くんは、玄関に入った途端に「お姉ちゃんがいる！」と察知したようで、リードも外さずにウキウキで部屋に突入。

ところが部屋には、お母さんやお兄ちゃんがいるだけ。眞秋くんが「どこ？どこ？」とキョロキョロして探しても、お姉ちゃんの姿は見当たりません。

実はお姉ちゃんはカーテンの裏に隠れて、眞秋くんが見つけてくれるのを待っていたのです。

必死に探す姿に愛を感じる

眞秋くんはしっぽを振りながらお家の中を行ったり来たりして、お姉ちゃんを探しはじめたそう。一生懸命な姿から、お姉ちゃんへの愛が伝わってきます。

しかしなかなかお姉ちゃんを見つけられなくて、眞秋くんは困惑。

するとカーテンの裏から、「わんわん」というお姉ちゃんの声が。眞秋くんが「こっちだ！この辺から声がした」と窓の近くで様子をうかがっていたら…。

ついに感動の再会！

お姉ちゃんがカーテンを開けて、ひょっこりお顔を出したそう。ようやくお姉ちゃんを見つけた瞬間に、眞秋くんの喜びが爆発！今まで以上に激しくしっぽを振って、熱烈歓迎してくれたそうです。

カーテンの裏から出てきたお姉ちゃんは、眞秋くんをぎゅっとハグしながらナデナデ…。そして眞秋くんが幸せそうなお顔で甘えると、「可愛い～」とデレデレになっていたとか。2人の愛にあふれた再会シーンは、多くの人の心を温めてくれることとなりました。

この投稿には「愛おしい」「これだけ喜ばれたら、たまらん」「尻尾をフリフリじゃなくて、ぶん回してますね笑」「お姉ちゃんがうらやましい」といったコメントが寄せられています。

