¡¡¥Õ¥ê¡¼¤ÎÃæÀî°ÂÆà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬£²£´Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½é¤á¤Æ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö£¸·î£²£µÆü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡ÙÉ½»æ¤È´¬Æ¬¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¹ðÃÎ¤¹¤ë¤È¡¢Èþ¤·¤¤¸ª¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë»Ñ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¡¡¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤éÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¡¤Þ¤ï¤ê¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¤¤¤í¤ó¤ÊÉ½¾ð¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÈ¯¸«¤ÎÂ¿¤¤µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡¡¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¡×¤È»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¦Èþ¤·¤µ¡×¡ÖÀ¤³¦°ì¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖåºÎï¤Ç²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÈÊ·°Ïµ¤°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤ÎÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£