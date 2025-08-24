【ＷＡＳＪ】ドイツの２５歳、ハマーハンセン騎手が初優勝！第３戦で勝負決めた若き名手　世界選抜勝利にも貢献

８月２３、２４日に札幌競馬場で開催された世界とＪＲＡのトップ騎手が争う「２０２５ワールドオールスタージョッキーズ（ＷＡＳＪ）」は、初出場初来日のトール・ハマーハンセン騎手（２５）＝ドイツ＝が、ベルギューンに騎乗した第３戦で２連勝を飾って早々と優勝を決めた。第４戦はルクスドヌーヴで１０着に終わり、最終ポイントは７３点。２位は６６点を挙げたクレイグ・ウィリアムズ騎手（４８）＝豪州＝、３位に４０点の坂井瑠星騎手（２８）＝栗東＝が入った。チーム対抗戦は２４６点対２０２点で世界選抜チームが現名称になってから９回目で初勝利を果たした。

記録にも記憶にも残る手綱さばきで日本のファンをとりこにした。ハマーハンセン騎手は初日に４２点を挙げて首位ターンをして、第３戦は好位２番手から４角先頭で３馬身差をつけて押し切った。１番人気に応えてひと足早く優勝を決める、積極的な騎乗スタイルはお見事だった。「（優勝する）夢がかないました。（第３戦は）完璧なレース。もともと自分の得意なスタイルが日本の競馬のスタイルと似ていて、ペースが速いところなど、あまり苦労せずにアジャストできました」と、白い歯をのぞかせて喜んだ。

昨年は母国で年間７４勝を挙げて初のリーディングを獲得して、伸び盛りの才能を誇る２５歳だ。「日本に来て色々なことを学ぶことができました。日本が大好きですので、また日本に戻ってきて皆様の前でレースをしたいです」と、資格を得た短期免許での来日にも意欲を見せた。端正なマスクも魅力な長身ジョッキーとは、また近いうちに日本で見られる予感がする。（坂本 達洋）