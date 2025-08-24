広大な敷地内に眠る廃車

米国アーカンソー州アーカデルフィアにあるジャンクヤード『ユナイテッド・オート・セールス・アンド・サルベージ（United Auto Sales and Salvage of Arkadelphia）』は、敷地内が大きく2つのエリアに分かれている。

わたし達取材班が訪問した時、道路に一番近い正面のエリアには、比較的新しい車両が並んでいた。しかし、その裏手には、何百台ものクラシックカーが広大な森の中に点在していた。わたし達は迷路のような未舗装の道を走り回り、その間を縫うように進んだ。それでも、もっと珍しい車両を見るには、コースを外れて茨や蚊と格闘するしかなかった。



アーカンソー州のジャンクヤードで見つけた、希少なクラシックカーを20台紹介する。

困ったことに、取材班は閉店45分前に現地に到着したため、敷地内を文字通り駆け回らなければならなかった。森の中で道に迷い、携帯電話のGPSを使って入口に戻るというハプニングもあったが、なんとか時間ギリギリでヤードを出ることができた。

この素晴らしい場所をもっとじっくりと探索したかった。見逃した車両がまだたくさんあるからだ。



『ユナイテッド・オート・セールス』は米国アーカンソー州にあるジャンクヤードだ。

フォード・マスタング（1979年）

このフォード・マスタングは、ジャンクヤードの手前側（道路に近い方のエリア）で撮影したものだが、フロントガラスに積もった葉の様子から判断すると、おそらく森から引き出されたばかりだったのだろう。これは3代目の初期型で、1980年に製造されたものと思われる。この年、27万1322台が販売された。

ルーフはひどく変形しているが、ここではこのような状態の車両が数多く見られた。



ダットサン200SX

米国以外の市場ではS10シルビアとして販売されていたダットサン200SX。1976年に発売された当時、4399ドルで1.8L 4気筒エンジンを搭載する低価格車だったが、外観はあまり好まれなかった。販売はそれほど好調ではなく、4年間の販売期間で14万5000台が販売された。



ビュイック・リーガル（1977年）

1977年に販売された19万2506台のビュイック・リーガルのうち、実に17万4000台以上がこの個体のような2ドア・クーペだった。車重1666kg と重めで、3.8L V6エンジンを駆使しても0-100km/h加速に16秒以上かかり、追い風があっても最高速度は160km/hに達しなかった。もう少しパワーを求める人は、最高出力170psの5.7L V8エンジンを選ぶ必要があった。こちらは、0-100km/h加速タイムを5秒短縮できた。



AMCレベル（1970年）

クラシックカーを湿った泥や木々の下に長期間駐車するのは、決して良いことではない。濡れた葉が隙間に入り込み、木々が日光を遮って、しっかり乾くことができないからだ。このV8エンジン搭載の1970年製AMCレベルは、その典型的な例だ。



ポンティアック・グランプリ（1980年）

グランプリという名称は、1962年から2009年まで、8世代にわたってポンティアックのラインナップに存在した。この哀れな個体は、おそらく1980年に製造された5代目モデルだ。LJというタイプで、ビュイックの3.8L V6エンジンとオートマチック・トランスミッションが標準装備だった。一体何があったのかは不明だが、窓を割らずにルーフにこれほどの損傷を与えたことに驚かされる。



フォード・ファルコン・フューチュラ（1966年）

この1966年型フォード・ファルコン4ドアには、歪んでいないパネルが1枚も残っていない。さらに、エンジンが取り外され、内装は風雨にさらされてボロボロになっているため、金属スクラップとして以外の価値は薄いだろう。

これは3代目の初期型で、クロームのサイドウィンドウサラウンドから、最上位グレードのフューチュラであると思われる。



シボレー・カプリス（1989年）

火事に遭い、放棄され、破壊され、そして倒木の直撃を受けている。このシボレー・カプリスは、本当に厳しい運命を辿った。リアにはまだ使える部品がたくさん残っていたので、それらがすべて取り外されてから最終的に破砕機に送られるはずだ。

この個体は3代目（1977〜1990年）で、1989年に製造されたものと思われる。カプリスは合計290万台が製造された。



フォードLTD（1971年）

この1971年製フォードLTDブロアムのトランクに貼られていたディーラーのステッカーによると、当初はアーカンソー州ガードンという町で販売されたようだ。ガードンはこのジャンクヤードから25kmしか離れていない。2ドア・ハードトップで、ナンバープレートタグを見ると、1993年以来道路を走っていないことが伺える。

LTDが21年間の生産期間（1965〜1986年）に好調な売れ行きを見せていたことは疑いようがないが、その名称の由来については諸説ある。有力とされる候補は「Limited」または「Luxury Trim Decor」の2つだ。



シボレー・インパラ（1968年）

1968年モデルのインパラでは、フロントとリアエンドに改良が加えられたほか、ボンネットがわずかに延長され、ワイパーが隠れるようになった。この個体のボンネットは新しい持ち主が見つかったものの、葉っぱが山積みになってワイパーは依然として見えないままだった。周囲は1990年代の車両に囲まれており、ちょっと場違いな印象があった。



フォード・グラナダ（1977年）

初代フォード・グラナダ（1975〜1980年）は、基本的に一から設計された新型車だった。エクステリアは確かに新しく、欧州車のような雰囲気も感じられたが、後輪駆動のシャシーは1960年のファルコンから流用された古いものだった。

1977年には、4ドア・セダンとこの2ドア・クーペを合わせて約39万台が販売された。ただし、この個体のような茶色のカラーがどれほど選ばれたかは不明だ。



シボレー・コルベア

このシボレー・コルベアの開いたトランクをのぞき込むと、完全に錆びてしまっていることがわかった。フロアの他の部分も同様に腐食していることは間違いなく、高速道路を快走する日はとうの昔に過ぎ去ったと言えるだろう。

リアエンジンを搭載した「貧者のポルシェ（Poor man’s Porsche）」は運転が楽しかったが、不意にドライバーを驚かせる悪癖もあった。



ウィリス・ジープ・トラック（1957年）

このウィリス・ジープ・トラックは1957年製と思われるが、間違っている可能性もある。ブルックス・スティーブンスが設計したこのトラックは1947年に発売され、18年間生産された。地面に沈み込んでいる様子から、おそらくユナイテッド・オート・セールス・アンド・サルベージで長年放置されてきたのだろう。



ポンティアック・グランプリ

一部のジャンクヤードでは、ボンネット、トランク、ドアをしっかり閉めることを徹底しているが、ユナイテッド・オート・セールスではそれほど重視されていないようだ。いずれにせよ、この4代目（1973〜1977年）ポンティアック・グランプリの運転席ドアを閉めるのはもう手遅れだ。もちろん、チェーンソーでも使えば話は別だが……。



ポンティアック・グランプリ（1977年）

こちらもポンティアック・グランプリだが、状態はかなり良い。4代目モデルとしては最後の年にあたる1977年の製造だが、この年は27万台という立派な販売台数を記録した。

リアにあるディーラーのバッジから、この個体が新車販売された店舗は、このジャンクヤードからわずか数kmの距離にあるようだ。



シボレー・ベガ・カムバック

1970年代には米国の至るところで見かけたシボレー・ベガだが、今ではほとんど姿を消してしまっている。約200万台が製造されたが、自動車愛好家の心をつかむことはなかったため、現在ではごくわずかしか残っていない。



リンカーン・コンチネンタルMKIV（1959年）

この1959年製のリンカーン・コンチネンタルMkIVタウンカー・ハードトップセダンは、今回ユナイテッド・オート・セールズで見つけた中で最も希少なクルマだ。4ドアのハードトップセダンは最も人気のあるボディスタイルだったが、同年の販売台数は6146台にとどまった。運転席のドアが開いたままになっていて、かつては豪華だった車内が風雨にさらされているのがとても残念だ。



オールズモビル・カットラス・サロン・エアロバック

1970年代半ば、ゼネラルモーターズは欧州で成功を収めていたハッチバックという新しいタイプに目を付けた。そして1978年、エアロバックシリーズの販売を開始した。しかし、このサイズのクルマにはあまり合わないファストバックの外観で、デザイナーが付け忘れたのか、ハッチバックの開閉機構も備わっていない。

販売は低迷し、1981年までにエアロバックは廃止されてしまった。この4ドアの1980年製オールズモビル・カトラス・サロンは、3万6923台生産された。



フォード・ファルコン（1963年）

真の意味での国産コンパクトカー第1号はランブラー・アメリカンだが、ビッグスリーが初めて製造したコンパクトカーとして名高いのは、ファルコン（1960〜1970年）だ。これは、欧州や日本からの小型輸入車の波を食い止めるための試みで、その後、シボレー・ノヴァやダッジ・ダートなどが続いた。

この2ドア・ハードトップは、1963年に製造された初代のモデルだ。



シボレー・シェベル（1968年）

この1968年製のシボレー・シェベルは、すでに破砕機に数回かけられたかのような状態だった。2枚の窓がどのようにして残っているのかは謎だ。テールライトと2、3のトリムのほかに、保存する価値のある部品はほとんどなかった。



オールズモビル・カトラス・シュプリーム（1974年）

オールズモビル・カトラスの最上位モデルがシュプリームで、これは1974年製のクーペである。同年、オールズモビルの生産台数の10分の4台はカトラスで、中でもクーペが圧倒的な人気を誇った。

オールズモビルは2年連続で米国第3位につけた人気ブランドだったが、1974年にプリムスに順位を譲った。



原文：ウィル・シャイアーズ（Will Shiers）