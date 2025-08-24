¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤Ç¤â¡Ö½÷Äë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¨¥¢¥°¥ë¡¼¥ô¡¡ÌÆÇÏ»þÂå¤ÎÈâ¤ò³«¤¤¤¿Îò»ËÅªÂ×´§
ÁÉ¤ëÌ¾ÇÏ¤Î¿¿¿ñ
Ï¢ºÜÂè10²ó¡§¥¨¥¢¥°¥ë¡¼¥ô
¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¤Î¶¥ÇÏ³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿¶¥ÁöÇÏ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿°éÀ®¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¡ÊCygames¡Ë¡£2021Ç¯¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÈÁ°¸å¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á²½¤äÌ¡²èÏ¢ºÜ¤â¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÇúÈ¯Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆ¤ÓµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡¢±ýÇ¯¤ÎÌ¾ÇÏ¤¿¤Á¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Âè10²ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¶¥ÇÏ¤ÎÌÆÇÏ¤ÎÎò»Ë¤Ë¿·¤¿¤Ê£±¥Ú¡¼¥¸¤ò¹ï¤ó¤À¥¨¥¢¥°¥ë¡¼¥ô¤Ç¤¢¤ë¡£
²´ÇÏ°ìÀþµéÁê¼ê¤ÎÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¤òÀ©¤·¤¿¡Ö½÷Äë¡×¥¨¥¢¥°¥ë¡¼¥ô¡¡photo by Sankei Visual
¡¡ºîÃæ¤Ç¤Ï¡Ö½÷Äë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Êì¤â¿ô¡¹¤Î°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿ÅÁÀâ¤ÎÂ¸ºß......¡£¤½¤ó¤ÊÇØ·Ê¤ò»ý¤Ä¤Î¤¬¡¢¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤Î¥¨¥¢¥°¥ë¡¼¥ô¤À¡£
¡¡¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¶¥ÁöÇÏ¡¦¥¨¥¢¥°¥ë¡¼¥ô¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î»ý¤Á¼ç¡£Ê¿À®¤Î¶¥ÇÏ¤ò¸«¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡1995Ç¯¡Á1998Ç¯¤Ë³èÌö¤·¤¿¥¨¥¢¥°¥ë¡¼¥ô¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÌ¾²È¤Î·ì¶Ú¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¤À¤Ã¤¿¡£Êì¥À¥¤¥Ê¥«¡¼¥ë¤Ï¡¢1983Ç¯¤Î¥ª¡¼¥¯¥¹¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç2400£í¡Ë¤Î¾¡¤ÁÇÏ¡£¤½¤ÎÌÆÇÏ¤Ë¡¢¼ÂÀÓËÉÙ¤Ê¼ï²´ÇÏ¥È¥Ë¡¼¥Ó¥ó¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤¬¥¨¥¢¥°¥ë¡¼¥ô¤Ç¤¢¤ë¡£Æ±ÇÏ¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢¤½¤Î¶¯¤µ¤«¤é¡Ö½÷Äë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤ËÂç¤¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï1996Ç¯¡££´ºÐ¡Ê¸½£³ºÐ¡£¢¨2001Ç¯ÅÙ¤«¤é¹ñºÝ²½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¿ô¤¨Ç¯¤«¤éËþÇ¯Îð¤ËÊÑ¹¹¡£°Ê²¼Æ±¡Ë¤Î»þ¤ËÄ©¤ó¤À£Çµ¥ª¡¼¥¯¥¹¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç2400£í¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¾¡Íø¤·¤Æ¡ÖÊìÌ¼£²ÂåÀ©ÇÆ¡×¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤â½½Ê¬¤ËÂç¤¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¤À¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¤³¤ÎÇÏ¤ò¸ì¤ë¤¦¤¨¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÍâÇ¯¤Ë¾¡Íø¤·¤¿£ÇµÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¢¥¤¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¯¥í¥Î¥¸¥§¥Í¥·¥¹¡¢¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥ë¥É¥ó¥Ê¡¢¥Ö¥¨¥Ê¥Ó¥¹¥¿¡¢¥¦¥ª¥Ã¥«¡¢¥À¥¤¥ï¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢2000Ç¯°Ê¹ß¤Ï²´ÇÏ¤ò¤Ê¤®ÅÝ¤¹Ì¾ÌÆ¤¬¼¡¡¹¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢1990Ç¯Âå¤Þ¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¡£²´ÌÆ¤Îº¹¤Ïº£°Ê¾å¤Ë°µÅÝÅª¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë2000£í°Ê¾å¤Îº®¹ç£Çµ¤ÇÌÆÇÏ¤¬¾¡¤Ä¤³¤È¤ÏÌÇÂ¿¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂç¤¤ÊÊÉ¤ò±Û¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢¥¨¥¢¥°¥ë¡¼¥ô¤ÎÀ©¤·¤¿Å·¹Ä¾Þ¡¦½©¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Á°Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥¯¥¹¤ò¾¡¤Ã¤¿Æ±ÇÏ¤Ï¡¢Ç¯¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ²Æ¾ì¤Î½Å¾Þ¤òÏ¢¾¡¡£¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤ÆÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¤ËÄ©¤ó¤À¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï£²ÈÖ¿Íµ¤¡£ÃÇÁ³¤Î£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ë¿ä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±Ç¯Âå¤Î²´ÇÏ¥Ð¥Ö¥ë¥¬¥à¥Õ¥§¥í¡¼¤À¤Ã¤¿¡£Æ±ÇÏ¤Ï£³ºÐ£Çµ¤òÀ©¤·¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤Ï£´ºÐ¤Î¿È¤ÇÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¤òÀ©ÇÆ¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤ËÆ±À¤Âå¤Î²´ÌÆ¥È¥Ã¥×¤¬ÊÂ¤ÓÎ©¤Ã¤¿°ìÀï¤Ï¡¢£²Æ¬¤ÎÁÔÀä¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢¼ã¤²÷Â®ÇÏ¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¥¹¥º¥«¤¬¥Ï¥¤¥é¥Ã¥×¤ÇÈô¤Ð¤¹¡££²ÈÖ¼ê°Ê¹ß¤ÏÂç¤¤¯Î¥¤ì¤Æ¡¢¥Ð¥Ö¥ë¥¬¥à¥Õ¥§¥í¡¼¤Ï£³ÈÖ¼ê¡¢¥¨¥¢¥°¥ë¡¼¥ô¤Ï£·ÈÖ¼ê¤ò¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡Î¾ÇÏ¤ÎÇØÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÅìÀ¾¤Î¥È¥Ã¥×¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤¬¸Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ð¥Ö¥ë¥¬¥à¥Õ¥§¥í¡¼¤Î°È¾å¤ÏÅì¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡¦²¬Éô¹¬Íºµ³¼ê¡£¤½¤·¤Æ¥¨¥¢¥°¥ë¡¼¥ô¤Ï¡¢À¾¤ÎÅ·ºÍ¡¦ÉðËµ³¼ê¤¬µ³¾è¡£¤Õ¤¿¤ê¤¬¤ª¸ß¤¤¤Î°ÌÃÖ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥ì¡¼¥¹¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡£³¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¸þÀµÌÌ¤Ç¡¢¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¥¹¥º¥«¤Î¥ê¡¼¥É¤Ï10ÇÏ¿È¶á¤¯¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¾ìÆâ¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê¤É¤è¤á¤¤¬Í¯¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢£²Æ¬¤È¤â¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÏÊø¤µ¤Ê¤¤¡££³¡¢£´¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤â¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÂç¤¤ÊÆ°¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¾¡Éé¤ÎÄ¾Àþ¤Ø¡£¤Þ¤ºÀèÆ¬¤ËÇ÷¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ð¥Ö¥ë¥¬¥à¥Õ¥§¥í¡¼¤À¡£À¾ÍÛ¤¬º¹¤·¹þ¤à¤Ê¤«¡¢¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¥¹¥º¥«¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¡£¤µ¤¢¡¢¤³¤³¤«¤éÏ¢ÇÆ¤Ø²ÃÂ®¤«......¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤âÂ«¤Î´Ö¡¢¤½¤Î³°¤«¤é°ìµ¤¤Ë¥¨¥¢¥°¥ë¡¼¥ô¤¬ÊÂ¤Ó¤«¤±¤¿¡£Æ»Ãæ¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î£³ÇÏ¿È¤Û¤É¸å¤í¤Ë¤¤¤¿½÷Äë¤Ï¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤½ÖÈ¯ÎÏ¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÁ°¤Ë½Ð¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»þÅÀ¤Ç»Ä¤ê200£í¡£¥¨¥¢¥°¥ë¡¼¥ô¤¬¤¤¤Ã¤¿¤óÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ð¥Ö¥ë¥¬¥à¥Õ¥§¥í¡¼¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£É¬»à¤ËÄñ¹³¤·¡¢º¹¤·ÊÖ¤½¤¦¤ÈÎÏ¤ò¿¶¤ê¹Ê¤ë¡£¥Ð¥Ö¥ë¤«¥¨¥¢¤«¡¢£²Æ¬¤Î¥Ç¥Ã¥É¥Ò¡¼¥È¤ÏÂ³¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç½÷Äë¤Ï¾ù¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤òÁ°¤Ë½Ð¤µ¤º¡¢¥¯¥Óº¹¤Ç²¡¤µ¤¨¹þ¤ó¤À¤Î¤À¡£¤½¤Î¸åÊý¡¢£³ÃåÇÏ¤È¤Ï£µÇÏ¿È¤â¤Îº¹¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÌÆÇÏ¤¬Å·¹Ä¾Þ¡¦½©¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1980Ç¯¤Î¥×¥ê¥Æ¥¤¥¥ã¥¹¥È°ÊÍè17Ç¯¤Ö¤ê¡£¤Þ¤µ¤ËÎò»Ë¤ÎÈâ¤ò³«¤¤¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥¨¥¢¥°¥ë¡¼¥ô¤ÏÆ±Ç¯¤Î£Çµ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç2400£í¡Ë¤Ç£²Ãå¡¢£ÇµÍÇÏµÇ°¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç2500£í¡Ë¤Ç£³Ãå¤ÈÊ³Æ®¡£²´ÇÏ¤òÁê¼ê¤Ë²¦Æ»Ï©Àþ¤Î¼çÌò¤òÄ¥¤êÂ³¤±¤¿¡£¤½¤ÎÁö¤ê¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢ÌÆÇÏ¤È¤·¤Æ¤Ï26Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÇ¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡²´ÇÏÁê¼ê¤Ë³ÍÆÀ¤·¤¿£Çµ¤ÏÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¤Î¤ß¡£¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¢¥¤¤Ê¤É¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤â¤Á¤í¤ó¼ÂÀÓ¤ÏÎô¤ë¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢¥¿¡¼¥Õ¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¥¨¥¢¥°¥ë¡¼¥ô¤Î»Ñ¤ò¡¢º£¤Ê¤ªËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÌÔ¡¹¤·¤¯²´ÇÏ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤¿¡¢½÷Äë¤ÎÁö¤ê¤ò¡£