有吉弘行、大河「べらぼう」出演決定 自身の演技は「100点と言うしかない」
【モデルプレス＝2025/08/24】有吉弘行が、俳優の横浜流星が主演を務めるNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BS・BSP4K、毎週日曜午後6時〜／BSP4K、毎週日曜午後0時15分〜）の第33回（8月31日放送予定）に出演することがわかった。
【写真】大河「べらぼう」小芝風花、横浜流星と熱いハグ
本作は“江戸のメディア王”として時代の寵児になった快男児・“蔦重”こと蔦屋重三郎（横浜）が主人公。森下佳子氏の脚本で、笑いと涙と謎に満ちた“痛快”エンターテインメントドラマを描く。
有吉が演じるのは、あの服部半蔵の末裔である、服部半蔵。松平定信から留守の白河を任されていた人物で、ある知らせを定信に伝えにくる。24日放送の「有吉のお金発見 突撃!カネオくん べらぼう＆豪華コラボ！花の都・江戸SP！」では、有吉の収録の舞台裏が放送された。（modelpress編集部）
Q.収録の感想は？
緊張しましたが無事終わってよかったです。皆さんに迷惑をかけてはいけないという気持ちと、カツラをしている頭と刀をさしている腰が痛いという気持ちで、早く終わらせたいという一心でした（笑）。
Q.ご自身の演技に点数をつけるなら？
100点と言うしかないですね。
Q.「べらぼう」視聴者の皆さんへのメッセージをお願いします。
一生懸命やっていますので、ぜひご覧ください。カネオくんも日曜日に放送しているので、そちらもぜひご覧ください。
