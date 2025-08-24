²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Êó¹ð²ñ¤Çµ­Ç°»£±Æ¤¹¤ë²­Æì¾°³Ø¹âÌîµåÉô¤ÎÁª¼ê¤é¡á24Æü¸á¸å¡¢ÆáÇÆ»Ô¤ÎÆ±¹»

¡¡²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¤¿²­Æì¾°³Ø¹âÌîµåÉô¤ÎÁª¼ê¤é¤Ï24Æü¡¢ÃÏ¸µ²­Æì¸©¤Ë³®Àû¤·¡¢ÆáÇÆ»Ô¤ÎÆ±¹»¤Ç³«¤«¤ì¤¿Êó¹ð²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Èæ²Å¸øÌé´ÆÆÄ¡Ê44¡Ë¤Ï¡Ö¸©Ì±¤ÎÂçÀ¼±ç¤¬ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¡Ö¿·¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢¡ÊÍ¥¾¡¡Ë´ú¤òÌá¤¹¤È¤¤¤¦Âç¤­¤ÊÌÜÉ¸¤¬¤Ç¤­¤¿¡×¤ÈÍè²Æ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£

¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÆáÇÆ¶õ¹Á¤ËÂçÀª¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¶î¤±¤Ä¤±¡¢Áª¼ê¤é¤òÇï¼ê¤Ç½Ð·Þ¤¨¤¿¡£

¡¡Êó¹ð²ñ¸å¡¢ËöµÈÎÉ¾çÅê¼ê¡Ê16¡Ë¤Ïµ­¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£Í¥¾¡·èÄê»þ¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀèÇÚÊý¤ÎºÇ¸å¤Î²Æ¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Á¤­¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£

