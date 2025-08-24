“厳しい暑さ”8月いっぱいは続く予想　「スーパーよさこい」「メカモグラ世界大会」など各地で熱いイベント

24日も各地で体温超えの気温が続出しました。

東京都心で1週間連続の猛暑日となるなど記録的な気温が続いていますが、厳しい暑さは少なくとも8月いっぱいは続く予想です。

最高気温が38.4度を観測し、10日連続で猛暑日となった愛知・名古屋市。

携帯扇風機を使いながら歩く人があちらこちらで見られました。

一方、38.8度を観測した山梨・甲府市では、子供たちが元気いっぱい水遊び。

24日はお盆休み後半から続いている猛暑のピークとみられていて、埼玉・鳩山町と群馬・桐生市で39.4度を観測。

東京都心も37.3度を観測し、2025年一番の暑さに。

8月下旬に37度台となるのは、18年ぶりのことです。

東京都では午後3時までに16歳から96歳までの男女50人が、熱中症の疑いで救急搬送されました。

東京・表参道ではこの週末、「スーパーよさこい」が開かれダイナミックな踊りを披露しながら街を練り歩きました。

この会場ではよさこいの本場・高知のチームや海外のチームも参加。

沿道には多くの人が詰めかけ、熱い演舞に見入っていました。

宮城・七ヶ宿町では、わらじを履いて旧街道を歩くイベントが開かれました。

24日は県の内外から約600人が参加。

白いソバの花が一面に広がる畑を眺めながら、それぞれのペースで歩きました。

ルートの途中には関所も設けられ、参加者は当時の旅人気分を味わっていました。

山形市ではユニークな世界大会が開かれました。

透明なパイプの中を進むロボット「メカモグラ」の大会です。

ゴールまでの速さを競います。

参加した人たちは作る楽しみを感じながら競技に臨んでいました。