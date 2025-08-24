『サザエさん』1970年万博回の再放送に反響「破天荒すぎる」怒られるタラちゃん、サザエ＝加藤みどりは55年後も健在
フジテレビ系アニメ『サザエさん』（毎週日曜 後6：30）が24日に放送され、1970年のエピソード「サザエ万博へ行く」に視聴者から多数の反響が寄せられた。
今回は、サザエさん一家55年ぶりの「大阪万博回」。「サザエ万博へ行く」は、1970年6月14日回の再放送となった。
サザエたちは1970年開催の大阪万博に来ていた。太陽の塔の前で張り切って写真を撮る一家。外国人観光客が多く、英語のコミュニケーションに四苦八苦。動く歩道に乗って景色に見ほれていると、タラオがいなくなっていた。タラオはいつの間にか逆方向の動く歩道に乗っていて、サザエたちは慌てる…というストーリー。
SNSでは「昭和サザエさんすげぇ」「サザエさん大分、昔と今じゃ全然画が違う」「声がサザエさん以外全員違う」「サザエさんだけ声替わってないの凄いよね」など、感想が飛び交った。
「タラヲが怒られるの今じゃ滅多に見れない」「タラちゃん、破天荒すぎる」など、キャラクターの違いにも注目が集まった。
