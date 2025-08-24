日テレNEWS NNN

■全国の25日（月）の天気

沖縄や九州から東北の日本海側は、晴れる所が多いでしょう。ただ、午後は内陸や山沿いを中心に雷雲が発生し、局地的に激しい雷雨がありそうです。非常に激しく降る所もあり、低地の浸水などに注意が必要です。北海道や東北太平洋側は、雲が多くなるでしょう。

最低気温は25℃以上の所が多く、大阪は29℃の予想です。最高気温は、西・東日本を中心に35℃前後の所が多く、京都は38℃、甲府や名古屋、大阪などでは37℃まで上がるでしょう。体温を上回る危険な暑さが続きますので、熱中症対策を徹底してください。東北の太平洋側は海からの東寄りの風が吹き込んで暑さが収まり、仙台は29℃、福島は30℃と、24日より大幅に低くなりそうです。

【予想最低気温（前日差）】

札幌　　　22℃（+2　真夏並み）
仙台　　　25℃（-1　熱帯夜）
新潟　　　26℃（±0　熱帯夜）
東京都心　27℃（±0　熱帯夜）
名古屋　　28℃（+1　熱帯夜）
大阪　　　29℃（±0　熱帯夜）
広島　　　28℃（+1　熱帯夜）
高知　　　27℃（±0　熱帯夜）
福岡　　　27℃（±0　熱帯夜）
鹿児島　　27℃（+1　熱帯夜）
那覇　　　26℃（-1　熱帯夜）

【予想最高気温（前日差）】

札幌　　　28℃（-1　真夏並み）
仙台　　　29℃（-7　真夏並み）
新潟　　　35℃（+1　猛暑日）
東京都心　35℃（-2　猛暑日）
名古屋　　37℃（-1　猛暑日）
大阪　　　37℃（+1　猛暑日）
広島　　　35℃（±0　猛暑日）
高知　　　34℃（±0　真夏並み）
福岡　　　34℃（-1　真夏並み）
鹿児島　　33℃（-2　8月中旬）
那覇　　　33℃（±0　真夏並み）

■全国の週間予報

26日は関東から沖縄で晴れますが、北海道は雨が降り、東北の日本海側や北陸も次第に雨が降り出しそうです。27日は北日本や日本海側を中心に雨が降るでしょう。大雨となる所があり、北日本では風が強まって大荒れとなる恐れがあります。28日は全国的に晴れますが、29日から30日は北日本を中心に、再び曇りや雨となるでしょう。この先も全国的に残暑が厳しく、近畿や東海付近は猛暑日が続くでしょう。関東は27日にかけて猛暑日となる所があり、30日から31日も猛烈な暑さが、ぶり返しそうです。