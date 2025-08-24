■全国の25日（月）の天気

沖縄や九州から東北の日本海側は、晴れる所が多いでしょう。ただ、午後は内陸や山沿いを中心に雷雲が発生し、局地的に激しい雷雨がありそうです。非常に激しく降る所もあり、低地の浸水などに注意が必要です。北海道や東北太平洋側は、雲が多くなるでしょう。

最低気温は25℃以上の所が多く、大阪は29℃の予想です。最高気温は、西・東日本を中心に35℃前後の所が多く、京都は38℃、甲府や名古屋、大阪などでは37℃まで上がるでしょう。体温を上回る危険な暑さが続きますので、熱中症対策を徹底してください。東北の太平洋側は海からの東寄りの風が吹き込んで暑さが収まり、仙台は29℃、福島は30℃と、24日より大幅に低くなりそうです。

【予想最低気温（前日差）】

札幌 22℃（+2 真夏並み）

仙台 25℃（-1 熱帯夜）

新潟 26℃（±0 熱帯夜）

東京都心 27℃（±0 熱帯夜）

名古屋 28℃（+1 熱帯夜）

大阪 29℃（±0 熱帯夜）

広島 28℃（+1 熱帯夜）

高知 27℃（±0 熱帯夜）

福岡 27℃（±0 熱帯夜）

鹿児島 27℃（+1 熱帯夜）

那覇 26℃（-1 熱帯夜）

【予想最高気温（前日差）】

札幌 28℃（-1 真夏並み）

仙台 29℃（-7 真夏並み）

新潟 35℃（+1 猛暑日）

東京都心 35℃（-2 猛暑日）

名古屋 37℃（-1 猛暑日）

大阪 37℃（+1 猛暑日）

広島 35℃（±0 猛暑日）

高知 34℃（±0 真夏並み）

福岡 34℃（-1 真夏並み）

鹿児島 33℃（-2 8月中旬）

那覇 33℃（±0 真夏並み）

■全国の週間予報

26日は関東から沖縄で晴れますが、北海道は雨が降り、東北の日本海側や北陸も次第に雨が降り出しそうです。27日は北日本や日本海側を中心に雨が降るでしょう。大雨となる所があり、北日本では風が強まって大荒れとなる恐れがあります。28日は全国的に晴れますが、29日から30日は北日本を中心に、再び曇りや雨となるでしょう。この先も全国的に残暑が厳しく、近畿や東海付近は猛暑日が続くでしょう。関東は27日にかけて猛暑日となる所があり、30日から31日も猛烈な暑さが、ぶり返しそうです。