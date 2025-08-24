お笑い芸人・関根勤が２３日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「関根勤チャンネル」を更新。トム・ブラウンの布川ひろき、みちおをゲストに招いた。

この日は「ある意味怖い芸能人」をテーマにトーク。布川は、今月１０日にメイプル超合金・カズレーザーとの結婚を発表した女優・二階堂ふみの名を挙げた。

布川は「（コンビが）本当にメディアに出て１年目とかのとき、ネタ番組でたまたまパネラーさんで二階堂さんがいらっしゃって。わざわざ僕らの楽屋にいらっしゃって…。あいさつに来てくださって。『二階堂ふみです。よろしくお願いします』って。まず、二階堂ふみさんクラスの方が、こんなハゲとロン毛にあいさつに来るか？っていう。えー！？っと思って」と初対面の衝撃を振り返った。

つづけて「最近、（立川）志らく師匠の４０周年記念公演があって。僕ら呼んでいただいて。メンバーが僕らとランジャタイと二階堂ふみさん。ワケの分からんメンバー…。僕らとランジャタイの楽屋、二階堂ふみさんの楽屋は絶対に一緒にならないように、めっちゃ離されてて。一部と二部って時間帯も離されてて。絶対に一緒にならないようになっていたんですけど、また、二階堂さんが、わざわざ僕らの楽屋に来てくれて『よろしくお願いいたします』って」と振り返った。

さらに布川は「（二階堂が）『私、パリ帰りなんです。パリのお菓子が、ちょうどトム・ブラウンさんのカラー、青と白だったのでお土産で買ってきました』って」と二階堂がお土産まで持参して、訪ねてきてくれたことを明かした。

布川は「僕らのカラーまでパリにいるときまで考えてくれて…。パリにいるときに一番考えない方がいいのに僕らのことは…。女優さんなら僕らと絶対に絡まない方がいいのに。マイナスしかない。価値が下がっちゃうんですから！」と二階堂の優しさと気遣いが「ある意味怖い」レベルだと感激しながら明かしていた。