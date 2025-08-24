【クロミ×なごや嬢】20周年記念♡限定チョコサンドクッキーが登場！

名古屋土産の定番として愛される「なごや嬢」が、発売20周年を迎えて特別なコラボを実現しました。記念すべきお相手は、同じく20周年を迎えるサンリオの人気キャラクター「クロミ」。気品あふれるショコラ菓子と、SNS映え間違いなしの限定デザインが組み合わさり、手土産やプレゼントにもぴったりな一品です。数量限定なので、ぜひ早めにチェックしてくださいね。

クロミ×なごや嬢の限定スイーツ誕生

桃の館が手掛ける「なごや嬢」は、クーベルチュールチョコレートを使用した上品な味わいが魅力の焼き菓子。

今回、20周年を記念して「クロミ」との限定コラボ商品が登場しました。ほんのりビターなショコラ生地にホワイトチョコレートをサンドしたスティックタイプのクッキーは、食べやすくシェアしやすいサイズ感。

旅行中のおやつや、可愛らしいお土産としても喜ばれること間違いなしです。

チロルからハロウィン限定！可愛いカップ入りチョコでパーティー気分♡

特典カードは全3種♡映えるデザイン

20周年限定商品には、クロミ王国を描き下ろした「クロミアートカード」がランダムで封入されています。

全3種類のデザインはどれもZ世代や海外観光客にも刺さるSNS映え仕様。集めたくなるかわいさで、スイーツだけでなくおまけカードも楽しめるのが魅力です。

名古屋駅や中部国際空港、自社ECサイトで購入可能なので、旅の思い出にもぴったりです。

商品概要と販売情報

なごや嬢 クロミ チョコサンドクッキー12本入



価格：1,080円（税込）

内容量：12本

特徴：ショコラ生地にホワイトチョコをサンドしたスティック状の焼き菓子

付録：クロミ王国描き起こしのクロミアートデザインカード（全3種／ランダム封入）

賞味期限：製造日より150日

ケース入数：13箱

販売期間：2025年8月下旬～12月下旬（予定）

販売場所：名古屋駅・中部国際空港など主要駅売店／観光施設売店／自社ECサイト

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

名古屋旅のお土産にぴったり♡

クロミと「なごや嬢」のダブル20周年を記念した限定スイーツは、味わいだけでなくパッケージや特典カードまで魅力が満載。

可愛いもの好きな女性や海外からの観光客にも喜ばれる、特別感あふれるお菓子です。旅の記念や大切な人へのギフト、そして自分へのご褒美に…数量限定なのでお見逃しなく♪