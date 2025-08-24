乗っていたら「おしゃれ」と思うスバルの車ランキング！ 2位「レヴォーグ」を抑えた1位は？【2025年調査】
乗っていたら「おしゃれ」と感じる車には、都会的なデザインや走りのスマートさ、アウトドアにも似合う存在感などが影響するようです。スバルの人気モデルの中で、特に「おしゃれ」と支持を集めたのはどの車だったのでしょうか。
All About ニュース編集部では、全国10〜60代の男女300人を対象に乗っていたら「おしゃれ」と思うスバルの車についてアンケート調査を実施しました。その結果をランキング形式でご紹介します！
【11位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「実用性もありつつ、スタイリッシュな見た目でバランスが取れている」（30代女性／鳥取県）、「低重心で流線型のフォルムが美しい」（40代男性／山形県）、「シャープなボディラインと安全技術『アイサイトX』も搭載されており、見た目と中身の両方がイケてる車だと思います」（40代女性／岐阜県）などのコメントが寄せられていました。
回答者からは「アクティブな感じがかっこいい」（20代女性／埼玉県）、「SUVであるが、おしゃれさも持ち合わせたデザインだと思うため」（40代女性／兵庫県）、「流れるような車体形状で、品質の良さも感じられてお洒落です」（50代女性／広島県）などのコメントが寄せられていました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の筆者：田中 寛大
一橋大学大学院社会学研究科修了後、国の所管法人に入職。地方公共団体の情報化支援や広報を担当。2019年に株式会社アマノートを設立し、現在はWebメディアや選書サービスの運営、SEO業務に従事。年間3,000本以上のコンテンツ制作に携わる。
(文:田中 寛大)
2位：レヴォーグ／56票2位は「レヴォーグ」でした。スタイリッシュで洗練されたデザインと、スポーティさや高級感を兼ね備えた点が評価されました。実用性や安全性能にも触れられており、外観と機能のバランスが「おしゃれ」と感じられているようです。
1位：フォレスター／70票1位は「フォレスター」でした。SUVらしい力強さとスタイリッシュさを併せ持ち、街中からアウトドアまで幅広いシーンで映える存在として高く評価されました。大きめのフォルムに上品さや高級感を感じる声も多く、スバルを代表する車種の1つとしての人気がうかがえます。
