出身と聞いてすごいと思う「大分県の私立進学校」ランキング！ 1位は「大分東明高等学校」、2位は？
All About ニュース編集部は7月24日〜8月6日の期間、全国20〜70代の男女148人を対象に「九州地方（大分県・宮崎県・鹿児島県）の私立進学校」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、出身と聞いてすごいと思う「大分県の私立進学校」ランキングを紹介します！
【5位までの全ランキング結果】
2位：大分高等学校／47票2位は、大分市の大分高等学校。県内の私立高校でトップクラスの偏差値を誇る男女共学の中高一貫校です。普通科と資格取得から就職・大学進学までサポートする商業科、自動車工業科の3つのカリキュラムに分かれるなど、さまざまなコース編成で幅広い進路をサポートしています。
回答者からは、「県内屈指の進学校で難関大学合格者多数で、歴史があり地元でのブランド力が強いから」（40代男性／静岡県）、「進学実績が高く、多くの著名な卒業生を輩出している印象」（20代女性／東京都）、「野球やサッカー、書道など多方面で全国大会の実績があるから」（20代女性／大阪府）、「大分高等学校は学力レベルの高い私立高校で、出身と聞くとすごいと思います」（60代男性／新潟県）などの声がありました。
1位：大分東明高等学校／66票1位は、大分市の大分東明高校でした。「東明（とうめい）」の通称で親しまれる、男女共学の中高一貫校。県内の私立高校の中で最も生徒数が多く、トップの偏差値を誇ります。普通科の5コースに加えて商業科、看護教養科や衛生看護科などの全9コースを置き、大半の卒業生が難関国公立大学をはじめとする大学・短大・専門学校などに進学します。
卒業生として、タレントのユースケ・サンタマリアさん、ロンドン五輪代表で2014年FIFAワールドカップ日本代表のサッカー選手・清武弘嗣さんをはじめとする数多くのプロサッカー選手などを輩出しています。
回答者からは、「著名なサッカー選手を複数人輩出していて、魅力を感じるためです」（20代男性／東京都）、「実際に同級生を知っているので」（30代女性／東京都）、「難関大学合格者を多く輩出し、進学実績が優れているため、出身者として評価されやすい学校です」（50代男性／山口県）、「私立高校ではトップの偏差値を有していますし、国公立や私立の有名大学へ進学される方も多いと聞いています。多くの著名人を輩出してますし、スポーツ選手もたくさんいるので出身と聞くとすごい方だと思いました」（30代男性／福岡県）などのコメントが寄せられました。
