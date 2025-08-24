現在放送中のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

８月31日放送予定の第33話に登場するキャストが発表になりました。

発表されたのは新キャラクター「服部半蔵」。

半蔵は「あの服部半蔵の末裔。松平定信から留守の白河を任されていた人物で、ある知らせを定信に伝えにくる」とのこと。

そしてその半蔵を演じるのは、なんと有吉弘行さんです！

有吉さんコメント

Q：収録の感想は？

緊張しましたが無事終わってよかったです。

皆さんに迷惑をかけてはいけないという気持ちと、カツラをしている頭と刀をさしている腰が痛いという気持ちで、早く終わらせたいという一心でした（笑）。

Q：ご自身の演技に点数をつけるなら？

100点と言うしかないですね。

Q：「べらぼう」視聴者の皆さんへのメッセージをお願いします。

一生懸命やっていますので、ぜひご覧ください。カネオくんも日曜日に放送しているので、そちらもぜひご覧ください。

収録の舞台裏も放送に

有吉さんの出演にあわせて、8月24日放送の「有吉のお金発見 突撃!カネオくん べらぼう＆豪華コラボ！花の都・江戸ＳＰ！」では収録の舞台裏も放送に。

31日までNHKプラスにて＜見逃し配信＞されるとのことなので、ドラマ本編放送前にこちらもぜひ。

ーーー

大河ドラマ第64作となる『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった、”蔦重”こと蔦屋重三郎が主人公。

蔦重を演じるのは、NHKドラマ初出演となる横浜流星さん。脚本は、連続テレビ小説『ごちそうさん』大河ドラマ『おんな城主 直虎』などを手掛けた森下佳子さん。

さらに語りは、蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として、綾瀬はるかさんが担当する。