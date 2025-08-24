ミッキー＆フレンズ「おせち」が登場へ！ 大人向け『くまのプーさん』デザインも用意
ディズニーキャラクターを用いた「ディズニーデザインおせち」2026年度版が、8月25日（月）〜12月20日（土）の期間、オンラインショップ「ベルメゾンネット」で予約販売される。
【写真】かわいくて豪華！ 大人向け『くまのプーさん』おせちも
■「ベルメゾン」オリジナルおせち
今回発売から19年目を迎え登場するのは、木製のお重にミッキー＆フレンズをデザインした和の雰囲気の「おせち・特段重『ミッキー＆フレンズ』」と、くまのプーさんとピグレットが仲良く抱き合う姿を描いた「おせち・三段重『くまのプーさん』」。
「おせち・特段重『ミッキー＆フレンズ』」は、重箱の中に和洋折衷の料理47品目51種を1段に盛り込んだ、食卓が華やかになる特段重で、オリジナルデザインをあしらった4種類の最中お吸い物と祝い箸がセットになっている。
一方「おせち・三段重『くまのプーさん』」は、重箱につぶ貝雲丹焼などの45品目48種の高級感ある食材を盛り込んだ大人向けの豪華なおせち。重箱のデザインに合わせた風呂敷と最中お吸い物などがセットになって届けられる。
なお、8月25日（月）〜9月30日（火）の期間に予約すると、5％割引になる早期割引キャンペーンが適用。いずれも、重箱、キャラクターモチーフの食材、限定の付属品の全てにこだわって開発した、幅広い世代で新年を楽しめる唯一無二のおせちだ。
