¡ÖÎ®¤ì¤¬Íè¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Í¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬²ù¤ä¤ó¤À¡¢¥Ô¥ó¥Á¤Î¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹
¡¡¢¡ÆüËÜ¥Ï¥à1¡ß¡½0¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê24Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉËÌ³¤Æ»¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤òµÊ¤·¡¢ÄËº¨¤ÎÆ±°ì¥«¡¼¥É3Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤Ï¡Ö0¡¦5¡×¤Ë½Ì¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥í¤¬¡¢8²ó126µå¤ÎÇ®Åê¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¹¥Åê¤òÈäÏª¡£°ìÊý¡¢ÂÇÀþ¤Ï°ËÆ£Âç³¤¤ÎÎÏÅê¤ÎÁ°¤ËÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¡Ö°ËÆ£¤Î»þ¤Ï¤¢¤¢¤¤¤¦Å¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Í¡¢Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£2²ó¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¤ò¤·¤Î¤¤¤À¸å¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Î®¤ì¤¬Íè¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Í¡×¤È2²ó1»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿Ä¾¸å¡¢ÀèÀ©¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²ù¤ä¤ó¤À¡£
¡¡3²ó¤Î¹¶·â¤ÏÀèÆ¬¤ÎÌîÂ¼Í¦¤¬ÃæÁ°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£¼þÅìÍ¤µþ¤¬¥Ð¥ó¥È¤ÇÁ÷¤ê1»àÆóÎÝ¤È¤·¤¿¤¬¡¢ÀîÀ¥¹¸¤¬¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¶áÆ£·ò²ð¤¬2¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¿½¹ð·É±ó¤ò¼õ¤±¡¢°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»³ÀîÊæ¹â¤Ï±¦Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤¿¡£