ÍµÈ¹°¹Ô¡¢¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ë¡ÈÉþÉôÈ¾Â¢¡ÉÌò¤Ç½Ð±é¡¡¼«¿È¤Î±éµ»¤Ë¡Ö100ÅÀ¤È¸À¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡Ëè½µÆüÍË¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦～ÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸～¡Ù¤ËÍµÈ¹°¹Ô¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù°æ¾åÍ´µ®±é¤¸¤ë¾¾Ê¿Äê¿®¤Ï¡È°Ìò¡É¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¡ÈÀµ¤·¤¤¡É¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤ëÂÐÎ©
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÃþ»ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²÷ÃË»ù¡¦ÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤¿¾Ð¤¤¤ÈÎÞ¤ÈÆæ¤ËËþ¤Á¤¿¡ÈÄË²÷¡É¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥É¥é¥Þ¡£ÉñÂæ¤Ï¡¢Ê¸²½Î´À¹¤Î¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¡£ÄÕ½Å¤Ï¡¢´îÂ¿Àî²ÎËû¡¢³ë¾þËÌºØ¡¢»³ÅìµþÅÁ¡¢ÂìÂôÇÏ¶×¤ò¸«½Ð¤·¡¢ÆüËÜ»Ë»Ë¾åºÇÂç¤ÎÆæ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ÈÅì½§ºØ¼Ì³Ú¡É¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢»º¶È¡¢¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¡¢»þ¤Ë¤ª¾å¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤â¡ÈÌÌÇò¤µ¡É¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦ÄÕ²°½Å»°ÏºÌò¤Ç²£ÉÍÎ®À±¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¡Ø¤ª¤ó¤Ê¾ë¼ç Ä¾¸×¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¡¢¡ØÂç±ü¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ê¤É¤Î¿¹²¼²Â»Ò¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£
¡¡ÍµÈ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆÁÀî²È¹¯¤ò»Ù¤¨¤¿ÉþÉôÈ¾Â¢¤ÎËöêã¡¦ÉþÉôÈ¾Â¢¡£¾¾Ê¿Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤«¤éÎ±¼é¤ÎÇò²Ï¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤Ç¡¢¤¢¤ëÃÎ¤é¤»¤òÄê¿®¤ËÅÁ¤¨¤Ë¤¯¤ë¡£
¡¡ÍµÈ¤ÏËÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¡¢¥«¥Ä¥é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÆ¬¤ÈÅá¤ò¤µ¤·¤Æ¤¤¤ë¹ø¤¬ÄË¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢Áá¤¯½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ì¿´¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¼«¿È¤Î¼Çµï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö100ÅÀ¤È¸À¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¼«¿®¤òÇÁ¤«¤»¤¿¡£
¡¡ÍµÈ¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØÍµÈ¤Î¤ª¶âÈ¯¸« ÆÍ·â!¥«¥Í¥ª¤¯¤ó ¤Ù¤é¤Ü¤¦¡õ¹ë²Ú¥³¥é¥Ü¡ª²Ö¤ÎÅÔ¡¦¹¾¸ÍSP¡ª¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÍµÈ¤Î¼ýÏ¿¤ÎÉñÂæÎ¢¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡ÚÍµÈ¹°¹Ô¡ÊÉþÉôÈ¾Â¢Ìò¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡Û¡ü¼ýÏ¿¤Î´¶ÁÛ¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬Ìµ»ö½ª¤ï¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¡¢¥«¥Ä¥é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÆ¬¤ÈÅá¤ò¤µ¤·¤Æ¤¤¤ë¹ø¤¬ÄË¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢Áá¤¯½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ì¿´¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ü¼«¿È¤Î±éµ»¤ËÅÀ¿ô¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ê¤é¡©100ÅÀ¤È¸À¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ü»ëÄ°¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»ー¥¸°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥«¥Í¥ª¤¯¤ó¤âÆüÍËÆü¤ËÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤â¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë