¡Ö½ýÀ×¤âÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¯¡Ä¡×¹üÀÞ¤«¤éÌó2¤«·î¡¢70ºÐ²Î¼êà¶Ã°ÛáÉü³è¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö²óÉüÎÏ¤¹¤´¤¤!¡×¡ÖÅ´¿Í¤Ç¤¹¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¤½¤ì¤À¤±È¿¤é¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ì¤Ð¡Ä¡×
¡¡¸µ¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î°ËÆ£Íö(70)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹üÀÞ¤·¤¿¼ê¼ó¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤¦¤É¤Á¤é¤Î¼ê¼ó¤òÉé½ý¤·¤¿¤Î¤«Ëº¤ì¤Æ¤è¤¤º¢¡Ä¤ÈºòÆü¤Î¸¡¿Ç¤Ë¤ÆÀèÀ¸¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿‼︎¡×¤È6·î30Æü¤Ë¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¹üÀÞ¤·¤¿¼ê¼ó¤Î·Ð²á¤òÊó¹ð¡£¤Ä¤Å¤±¤Æ¡Ö½ýÀ×¤âÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¥Æ¡¼¥×¤ÇÊÝ¸î¤¹¤ë¤Î¤ß¡£ÀèÄø¥Í¥¤¥ë¤Ë¤â¹Ô¤¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡£¡Ä¤«¤é¤Î¥¢¥¤¥¹¥½¥¤¥é¥Æ¤Ç¤¹♡¡×¤È°û¤ßÊª¤òÊÒ¼ê¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¡¢¾Ð´é¤Î1Ëç¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÍö¤µ¤ó¤Î²óÉüÎÏ¤Ç¤¹¤Í! Æ±¤¸º¢¤Ç¤¤¿ËÍ¤Î¤«¤¹¤ê½ý¤è¤êÁá¤¯¼£¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤ä¤ó¡×¡Öº¸¼ê¤â¤½¤ì¤À¤±È¿¤é¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦¥Þ¥¤¥¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¿¶ÉÕ¤±¤âÂç¾æÉ×¤½¤¦¤Ç¡¢²æ¡¹¤â°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡Á!¡×¡Ö¼£ÌþÎÏ¤¬¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤ª¼ã¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡Ö¤â¤¦´µÉô¥Æ¡¼¥×¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Á¤é¤â¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö·Ð²á¤¬½çÄ´¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö°ËÆ£Íö¤µ¤ó¤Ï¡¢»äÃ£À¤Âå¤Ç¤Ï¡¢Å´¿Í¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£