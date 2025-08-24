「スロットが選ぶ可能性」遠藤航、プレミア２戦目で早くも初先発か！ただ、ポジションは批判を浴びた…「本職ではない」
昨季、遠藤航がプレミアリーグでスタメンに名を連ねたのは、第35節のチェルシー戦だけだった。今季は、第２節にして先発出場するかもしれない。
リバプールは８月25日の第２節でニューカッスルと対戦する。『London Evening Standard』は22日、敵地での難しい一戦に向けたスタメン予想で遠藤をメンバーに選出した。右SBでの起用だ。
開幕戦でリバプールは新加入のジェレミー・フリンポンが負傷。交代を余儀なくされた。ここで代わりに投入されたのが遠藤だ。ただ、右SBとしてのプレーに苦しみ、２点をリードしていたチームは１点差とされる。アルネ・スロット監督は遠藤投入から12分後にジョー・ゴメスをピッチに送った。
その後、リバプールはさらに同点弾も献上したが、終了間際の２得点で４−２と勝利。白星発進に成功した。だが、遠藤の右SB起用に多くの批判が寄せられたことは記憶に新しい。
それでも、フリンポンが戦列を離脱したなか、遠藤はニューカッスル戦で再び右SBを務めるかもしれないという。同メディアは「フリンポンの代役としては、コナー・ブラッドリーが練習に復帰し、ゴメスも競争にいる」と報じた。
「だが、プレシーズン中のケガの問題で両者は試合勘を欠いている。そのため、スロットはエンドウかドミニク・ソボスライに本職ではない右SBを頼むかもしれない」
「ソボスライは、ニューカッスルのフィジカルな中盤との争いで必要になる。そのため、スロットがエンドウをSBに選ぶ可能性がある」
London Evening Standardのほか、『Mirror』紙もスタメン予想で遠藤を右SBとしている。
日本代表キャプテンはスタメンに名を連ね、開幕戦のリベンジを果たすことができるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
