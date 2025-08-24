女優の川栄李奈（30）が23日放送の日本テレビ「アナザースカイ」（土曜後11・00）にゲスト出演。ロンドンでかつて学園ドラマで共演した俳優と再会する場面があった。

川栄はVTRでは昨年舞台「千と千尋の神隠し」の公演で訪れた英ロンドンを再訪し、2019年からロンドンを拠点に俳優・モデルとして活動する鈴木貴之と再会した。

2人は2014年放送の学園ドラマ「ごめんね青春！」で共演しており、鈴木は「その時にりっちゃん（川栄）がメインキャストのみんなにレゴのブロックくれたんですよ。それ僕ずっと使ってて」と打ち明けた。

川栄は「AKBを卒業しようと思ったきっかけの作品だったんですけど、それで共演して。（鈴木が）ロンドン行くって決まった時も、『ごめんね青春！』のメンバーでいってらっしゃいって言ってね」と送り出したと言い、鈴木も「ご飯会仕切ってくれたりとか」と懐かしんだ。

川栄は昨年のロンドン公演の際にも鈴木が「見に来てくれたんですよ」と感謝。「エモかったよね」と話せば、鈴木も「エモかったよね。めっちゃ」と応じた。

川栄は公演後、心身ともに疲れていたため2カ月間の休養を取ったが「めっちゃ悩んでたじゃん、いろいろ。それも全部お話聞いてもらって。ロンドンの働き方？6時に終わるとかさ。日本人は凄い頑張って働いちゃうみたいなのを」と相談もしていたと回顧。

鈴木は「好きやからちょっとセーブするっていうか、長くしたいし。一生できる仕事をしてるし。やっぱり自分が70歳になった時に、どういうことができるのかっていうことを見てみたい自分もいるし。今頑張りすぎて60、70でできひんかったら寂しいし」などと話した。

スタジオでVTRを見終えた川栄は「視野が広いので、凄いいろんなアドバイスをくれました」と笑顔で語った。