任期満了に伴う群馬県の渋川市長選挙が２４日に告示され、新人同士による一騎打ちの選挙戦に突入しました。

渋川市長選に立候補したのは、届け出順に元県議の星名建市さん（６８）と元副市長の伊勢久美子さん（５６）のいずれも無所属で新人の２人です。現職の髙木勉市長の不出馬により新人同士による一騎打ちの選挙戦となりました。

星名さんは午前９時前、渋川市金井の笠間稲荷神社で出発式に臨みました。県議と市議からなる１５人の支援議員団や後援会の関係者など約１５０人が駆けつけました。星名さんは「安定した市政の実現」を前面に打ち出し、政治経験を生かしたほかの自治体との連携をはじめ防災拠点となる新庁舎の建設などを掲げて戦います。盤石な組織で臨む選挙戦ですが「オール渋川チーム渋川」を掲げ、遊説や市内各地での集会でさらなる支持拡大を目指します。

伊勢さんは午前９時前、渋川市石原の選挙事務所で出陣式に臨みました。伊勢さんは市の職員や副市長としての３０年以上の行政経験を生かし「未来志向の考えで古い慣習を断ち切る街づくりを進める」と訴えます。現職の髙木市長が支持する中「子育てや介護で働くことをあきらめないまちづくり」と多様な働き方の支援、高齢者の見守り拡充などを掲げます。選挙戦では、有志による後援会を中心に草の根の活動を展開し支持拡大を図ります。

渋川市長選は今月３１日に投開票され、期日前投票は２５日から３０日まで市役所や各地区の行政センター合わせて６カ所で行われます。なお２３日現在、選挙人名簿に登録されている人の数は、男女合わせて６万１９６９人です。