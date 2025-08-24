◇セ・リーグ 巨人2―4DeNA（2025年8月24日 東京D）

巨人はまたも主力選手が試合中のプレーで負傷離脱することになった。

球団は24日に行われたDeNA戦（東京D）の試合後、前日23日の同戦で6回の守備中に負傷しながらフル出場していた甲斐拓也捕手（32）が右中指中手骨頭骨折と診断されたと発表。

ソフトバンクから今季FA加入した甲斐はここまでチーム最多の64試合でスタメンマスクをかぶっているが、無念の移籍後初離脱となる。

巨人は、不動の4番・岡本和真内野手（29）が5月6日の阪神戦（東京D）で初回の一塁守備中に打者走者と交錯して左肘じん帯を損傷。プロ11年目で初の長期離脱を余儀なくされた。

また、4年ぶりのセ・リーグ優勝を果たした昨季、岡本とともに全試合出場を果たした吉川尚輝内野手（30）は腰痛のため7月31日に出場選手登録抹消。

2022年ドラフト1位入団で、プロ3年目となった今季も活躍が期待されていた浅野翔吾外野手（20）は6月5日のロッテ戦（ZOZOマリン）で右手首付近に死球を受けて右尺骨茎状突起不全骨折の診断を受けて翌6日に出場選手登録抹消となった。

岡本は長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合として開催された8月16日の阪神戦（東京D）で102日ぶりに1軍復帰し、吉川と浅野は8月22日にそろって出場選手登録されたが、ようやく戦力が整ったと思われた矢先の甲斐離脱となった。

「もう、いる戦力でやんないといけないんでね。チームにとっても痛いですけど。もうやるしかないんでね」と阿部慎之助監督（46）。就任1年目でリーグ優勝を果たした指揮官にとっても“試練の2年目”が続いている。