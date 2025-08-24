【速報】殺害された女性は「全く知らない人です」谷本将志容疑者（35）が供述 神戸マンション女性刺殺事件 女性（24）と面識がなかった可能性
神戸市中心部のマンションで住人の女性（24）が刃物で刺され死亡した事件で、逮捕された谷本将志容疑者（35）が女性について「全く知らない人です」と供述していることがわかりました。
東京都新宿区の会社員・谷本将志容疑者（35）は今月20日、神戸市中央区のマンションで住人の女性（24）の胸などをナイフで数回刺して殺害した疑いが持たれています。
谷本容疑者は22日に東京都内で確保され、兵庫県警葺合署に移送されました。容疑者は「殺意を持っていたかはわかりませんが、ナイフで腹部のあたりを1回か2回くらい刺したことに間違いありません」と、容疑を一部否認しています。
さらに捜査関係者によりますと、谷本容疑者は女性について「全く知らない人です」と話しているということです。
さらに捜査関係者によりますと、谷本容疑者は犯行の数日前から、神戸市内の現場近くのホテルに宿泊していたということです。
警察は谷本容疑者は女性と面識がなかった可能性があるとみて、事件前後の行動や動機などについても詳しく調べる方針です。