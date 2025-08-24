頼りになる女。前髪のセットについて的確なアドバイスをくれる美容番長／うちらはマブダチseason3
笑えて、笑えて、ほんの少し泣ける瞬間もあるけれど、やっぱり笑える！ 素敵なマブダチとの青春と友情を描いたコミックエッセイ『うちらはマブダチ』に待望のシーズン3が登場！
美大時代、貧乏で人見知りな著者・やまもとりえさんにできた最高なマブダチたち。20年経ってもみんなで集まり、たわいもない話をして盛り上がる時間は、昔と変わらず最高のひととき。若い子に負けないくらい焼肉を食べまくったり、本人が不在の中で誕生日祝いをしたり、宮古島旅行では走って踊って食べまくって卓球部らしさ全開！
平成〜令和にかけての爆笑＆ちょっと感動のエピソードがぎゅっと詰まった『うちらはマブダチseason3 大人になってもマブダチって最強やん！編』をお楽しみください！
※本作品は『うちらはマブダチseason3 大人になってもマブダチって最強やん！編』（やまもとりえ/KADOKAWA）から一部抜粋・編集しました
■10年ぶりに前髪を切った2
■10年ぶりに前髪を切った2