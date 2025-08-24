タレントの有吉弘行（５１）が現在放送中のＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（日曜・後８時）に出演することが２３日、ＭＣを務めるバラエティー番組「有吉のお金発見 突撃！カネオくん」（日曜・後６時５分）で発表された。初の大河となる。

横浜流星（２８）が、江戸時代の出版人・蔦屋重三郎（つたや・じゅうざぶろう）を演じる。有吉が演じるのは「服部半蔵」。徳川家臣で有名な服部半蔵の子孫で、白河藩士。松平定信が老中で江戸へ出てからの留守を任されており、定信にある知らせを伝える役どころだ。第３３回（３１日放送）に登場予定。

今では人気司会者の有吉。２０１１年に東海テレビの単発ドラマ「業界 ＬＯＶＥ ＳＴＯＲＹ」に出演したことはあるが、俳優としての出演は異例。時代劇も過去に出演したことがあるものの、初の大河収録に「緊張しましたが無事終わってよかったです」と胸をなで下ろす。「皆さんに迷惑をかけてはいけないという気持ちと、カツラをしている頭と刀をさしている腰が痛いという気持ちで、早く終わらせたいという一心でした」と笑い交じりに心境を明かした。

自身の演技への評価を聞かれると「１００点と言うしかないですね」と採点。「一生懸命やっていますので、ぜひご覧ください。カネオくんも日曜日に放送しているので、そちらもぜひご覧ください」と冠番組の宣伝も忘れなかった。