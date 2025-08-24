◇フィギュアスケート 東京夏季大会 最終日（２４日、東京・ダイドードリンコアイスアリーナ）

シニアの女子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）８位の渡辺倫果（三和健装・法大）は、１１９・１２点、合計１７２・８４点だった。トリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を２本着氷させ「夏の段階で２本決められたのは大きな収穫。この段階でやれることをやったと思う」と、手応えを語った。

冒頭のトリプルアクセルは着氷が乱れならがらもこらえ、３回転トウループとの連続ジャンプに。続いて４回転サルコーに挑み転倒したが、２本目のトリプルアクセルはきれいに降りた。武器でもある３回転半を２本着氷は「初めてかも」と笑みを交えながら「今季は少し早めにピーキングをもってきて、その結果として今回はフリー、２本決められたのは大きい」とうなずいた。

次戦は国際大会チャレンジャーシリーズ（ＣＳ）の木下グループ杯（９月５〜７日、関空アイスアリーナ）を予定。トリプルアクセルの確度を最優先に、次戦は４回転の挑戦は避ける方針という。「ノーミスの演技が重要になるけど、特にチャレンジャーシリーズで大事になるのは、シーズンベストを取ること。自分の納得いく演技ができるように、練習からしっかりやっていきたい」と気持ちを高めた。