文化放送で放送中の『乃木坂46の「の」』（毎週日曜日 午後6時00分～6時30分）では、スペシャルウィーク週の8月31日（日）の放送に、乃木坂46 5期生で番組17代目MCの菅原咲月と、同じく5期生の岡本姫奈、中西アルノが登場する。

乃木坂46の新しい一面や、ラジオならではの「素」の部分に迫る『乃木のの』。スペシャルウィーク週となる8月31日（日）は、5期生の菅原咲月、岡本姫奈、中西アルノという仲良し同期のメンバー3人が出演する。

この日の放送では、番組立ち上げ時から10年以上続くリスナー投票企画「乃木のの 勝手に選抜」の結果を発表する。第11回目となる今回のテーマは、「好きな声選抜2025」。今年の5月18日（日）放送回に出演した4期生の田村真佑が「（田村自身が）1位になれる選抜テーマは？」という質問に対して「声がかわいい選抜であれば、1位を取る自信がある」と発言したことから、このテーマに決定した。10年ぶりにセンターに輝くメンバーを、菅原、岡本、中西の3人とともに見届ける。

収録を終えた菅原咲月、岡本姫奈、中西アルノは、以下のようにコメントしている。

【菅原咲月】

「好きな声選抜」の開催が今回10年ぶりということで、長年続いている番組だからこその実現、とても嬉しいです。みんなでワクワク楽しんで収録しました！ ぜひ聴いてください！

【岡本姫奈】

『乃木のの』は久々の登場でしたが、今回はコメンテーターとして出演させていただいたので、いつも以上に張り切っています！ スペシャルウィーク楽しんでいただけたら嬉しいです。

【中西アルノ】

おなじみのメンバーで大盛り上がりの収録でした！ 結果もみんな大納得だったんじゃないかなと思います。ぜひ聴いていただけたら嬉しいです。

【番組概要】

■番組名： 『乃木坂46の「の」』

■放送日時： 毎週日曜日 午後6時00分～6時30分

■MC： 乃木坂46 5期生 菅原咲月

■ゲスト： 乃木坂46 5期生 岡本姫奈、中西アルノ ※8月31日（日）放送回

■メールアドレス： nogi@joqr.net

■番組X： @nogi_joqr ※推奨ハッシュタグ： #乃木のの

■ネット局： HBCラジオ、秋田放送、山形放送、ラジオ福島、静岡放送、朝日放送ラジオ、西日本放送