有料ラッピングに文句を言うお客さん。このご時世ですから、と店員


雑貨店で店長を務めるオムニウッチーさん(@omni_uttii821)が描く漫画「有料ラッピング」。今回は、このエピソードについて本人に話を聞いた。

■有料ラッピングに激怒する客

ハンカチを購入したお客さんが、「簡単でいいから包んで頂戴」と頼んできた。オムニウッチーさんが、ラッピングには有料で100円かかると伝えると、客は「100円!?簡単でいいのよ？ちょっとした袋に入れるだけでいいの」と、有料であることに納得がいかない様子だ。

さらに袋も有料であることを伝えると、客は「何でもお金を取る」「随分なご商売だこと」と大きな声で嫌味を言った。このときオムニウッチーさんは、「ラッピングはまだしも、レジ袋は今やどこも有料なのでは？と思ったり…。もっと言い方ってあるよな〜、と思ったり…」と心中を明かした。

怒鳴りつけたい気持ちをぐっとこらえ、笑顔で接客した結果、言葉を飲み込みすぎて喉の奥で変な音がしたという。

この漫画を読んだ人からは、「接客業の方は本当に尊敬します！」というコメントが寄せられた。また、「ラッピング100円はこのご時世、良心的な価格」「100均でラッピング材料買ったらいいのに」といった意見も。たとえラッピングが有料でも、文句や嫌味は言わないという人が多数を占めているようだ。

取材協力：オムニウッチー(@omni_uttii821)

※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。