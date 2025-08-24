「簡単でいいからやって！」有料ラッピングに激怒した客、「何でもお金を取る」「随分なご商売だこと」店員への捨てゼリフがひどい【インタビュー】
雑貨店で店長を務めるオムニウッチーさん(@omni_uttii821)が描く漫画「有料ラッピング」。今回は、このエピソードについて本人に話を聞いた。
■有料ラッピングに激怒する客
ハンカチを購入したお客さんが、「簡単でいいから包んで頂戴」と頼んできた。オムニウッチーさんが、ラッピングには有料で100円かかると伝えると、客は「100円!?簡単でいいのよ？ちょっとした袋に入れるだけでいいの」と、有料であることに納得がいかない様子だ。
怒鳴りつけたい気持ちをぐっとこらえ、笑顔で接客した結果、言葉を飲み込みすぎて喉の奥で変な音がしたという。
この漫画を読んだ人からは、「接客業の方は本当に尊敬します！」というコメントが寄せられた。また、「ラッピング100円はこのご時世、良心的な価格」「100均でラッピング材料買ったらいいのに」といった意見も。たとえラッピングが有料でも、文句や嫌味は言わないという人が多数を占めているようだ。
取材協力：オムニウッチー(@omni_uttii821)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。