渡辺美奈代さんが自身のYOUTUBEチャンネルや、ブログを更新。

愛車のメルセデス・ベンツVクラスにコーティングを行い、夫とドライブをしたことを報告しています。



【写真を見る】【 渡辺美奈代 】 愛車「メルセデス・ベンツ・Ｖクラス」 コーティングで 「つるんつるん、ぷるんぷるんって感じ」 仕上がりに感嘆





YOUTUBEチャンネルに投稿された動画では、渡辺美奈代さんが夫と共に、車のコーティング専門店を訪問。

新車を購入して半年が経ち、6ヶ月メンテナンスも終わった愛車をさらにピカピカにするため、コーティングとアフターメンテナンスをする業者を訪れました。





今回はセラミックコーティングの上に、撥水の層を重ねて２層になっているという事で、スタッフは「コーティングのメンテナンスをすることで、表面についた水あかや汚れを除去することで、この状態に戻ります」と、説明。すでにコーティングされている車を定期的にメンテナンスすることで、新車のような輝きを保てることが明らかになりました。







コーティングされた、車体を見て、渡辺美奈代さんは「ツルツルだね。」「つるんつるん、ぷるんぷるんって感じ」と、感嘆の声をあげていました。







その後、渡辺美奈代さんは、夫婦で「その後ドライブがてら久しぶりの舞浜へ！」「イクスピアリに行ってきました！」と、ドライブに行ったことをブログやYOUTUBEチャンネルに投稿。







そして「帰りのお台場は綺麗な夕暮れ時でした！」と、夕暮れのきれいな写真をアップしています。





２月に納車された愛車「メルセデス・ベンツ V 220 d EXCLUSIVE long Platinum Suite」について、渡辺美奈代さんは、自身のブログやYOUTUBEチャンネルで、その使い心地や、特徴を紹介しています。







【担当：芸能情報ステーション】