水辺でも街でも、UVカットで軽やかに【フィラ】のラッシュガードがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
旅先でも頼れる1枚。軽くて、守って、映える【フィラ】のラッシュガードがAmazonに登場!
フィラのラッシュガードは、薄手で軽量なポリエステルスムース素材を使用した、さらっとした着心地が魅力の一枚。紫外線遮蔽率90パーセント以上の高いUVカット性能を備え、アウトドアや街歩きなど、日差しの強いシーンでも肌をしっかり守る。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
さらに、耐塩素加工によりプールでの使用にも適しており、夏のレジャーに万能。シンプルながら印象的なFILAロゴのワンポイントと、脇切替デザインがスタイリッシュなアクセントとなり、機能性だけでなくファッション性も追求している。
→【アイテム詳細を見る】
海、川、街、山--あらゆる場所で快適に過ごせる設計は、旅行やアウトドアのお供としても優秀。
→【アイテム詳細を見る】
着る人の動きに自然に寄り添い、アクティブな毎日をさりげなく彩る。
旅先でも頼れる1枚。軽くて、守って、映える【フィラ】のラッシュガードがAmazonに登場!
フィラのラッシュガードは、薄手で軽量なポリエステルスムース素材を使用した、さらっとした着心地が魅力の一枚。紫外線遮蔽率90パーセント以上の高いUVカット性能を備え、アウトドアや街歩きなど、日差しの強いシーンでも肌をしっかり守る。
→【アイテム詳細を見る】
さらに、耐塩素加工によりプールでの使用にも適しており、夏のレジャーに万能。シンプルながら印象的なFILAロゴのワンポイントと、脇切替デザインがスタイリッシュなアクセントとなり、機能性だけでなくファッション性も追求している。
→【アイテム詳細を見る】
海、川、街、山--あらゆる場所で快適に過ごせる設計は、旅行やアウトドアのお供としても優秀。
→【アイテム詳細を見る】
着る人の動きに自然に寄り添い、アクティブな毎日をさりげなく彩る。