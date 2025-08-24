マギー、黒の“水着”で魅了「美しい」「スタイル抜群」 引き締まった腹筋にも衝撃
ファッションモデルのマギーが、24日までにインスタグラムを更新。抜群のスタイルが際立つショットを披露した。
【写真】マギー、水着姿が「スタイル抜群」 過去ショットの数々（9枚）
5月に33歳を迎えたマギー。誕生日に投稿した写真では、上品な赤の水着姿を披露。その後も様々な水着姿を公開している。
今回は、「毎日海で泳ぐ生活したいよ〜 水着はいつも日数分持っていくよ！ あとは現地調達も！テンション変えたいからね」と、室内でのショットを投稿。引き締まった腹筋が印象的な黒の水着を着用しており、ファンからは「美しい」「スタイル抜群」「カッコイイ」などの反響が寄せられた。
引用：「マギー」インスタグラム（@maggymoon）
