熊田曜子43歳、グラビア撮影姿が「スタイル抜群」 ベッドの上でポージング
タレントで三姉妹の母・熊田曜子が24日までにインスタグラムを更新。グラビア撮影中の様子を公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】熊田曜子がスタイル抜群！ “水着グラビア”も披露「美しすぎ」「情熱的」（10枚）
水着姿、ラウンドガール姿、ポールダンスの様子などをSNSで披露し、連日抜群のスタイルに注目が集まっている熊田。先日は「最新イメージDVD『Aphrodite』」の撮影の様子を投稿。「お湯がなくなるまで撮影」とつづり、湯船につかりポージングをする様子を動画に収めていた。
今回投稿したのは、27日発売の最新DVD『甘艶』のメイキング映像。カーディガンを羽織り、ベッドの上で様々なポーズをきめている。ファンからは「スタイル抜群」「とっても素敵で魅力的です」「色っぽくて素敵でメロメロです」などの声が集まった。
引用：「熊田曜子」インスタグラム（@kumadayoko）
【写真】熊田曜子がスタイル抜群！ “水着グラビア”も披露「美しすぎ」「情熱的」（10枚）
水着姿、ラウンドガール姿、ポールダンスの様子などをSNSで披露し、連日抜群のスタイルに注目が集まっている熊田。先日は「最新イメージDVD『Aphrodite』」の撮影の様子を投稿。「お湯がなくなるまで撮影」とつづり、湯船につかりポージングをする様子を動画に収めていた。
今回投稿したのは、27日発売の最新DVD『甘艶』のメイキング映像。カーディガンを羽織り、ベッドの上で様々なポーズをきめている。ファンからは「スタイル抜群」「とっても素敵で魅力的です」「色っぽくて素敵でメロメロです」などの声が集まった。
引用：「熊田曜子」インスタグラム（@kumadayoko）