¿ÈÄ¹182cmÈþ½÷¥â¥Ç¥ë¡¢¿ÈÄ¹º¹¥¹¥´¥¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¾×·â¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡¡¥³¥¹¥×¥ì»ÑÈäÏª
¡¡ ¹â¿ÈÄ¹·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¥ß¥·¥ã¤¬24Æü¤Ë¥¨¥Ã¥¯¥¹¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿ÈÄ¹182cmÈþ¿Í¥â¥Ç¥ë¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡¡¡ÖÌ¥ÎÏÅª¡×¤Ê¡È¿åÃå»Ñ¡É¤â¡Ê18Ëç¡Ë
¡¡¿ÈÄ¹182cm¤ÈÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸Ø¤ë¥ß¥·¥ã¡£SNS¤Ç¤ÏÈþ¤·¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ë¼«¿È¤Î»Ñ¤òÅÙ¡¹Åê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2·î¤Ë¤Ï¡Ø¤¸¤Ã¤¯¤êÊ¹¤¤¥¿¥í¥¦¡Á¥¹¥¿¡¼¶á¶·¡ÊÈë¡ËÊó¹ð¡Á¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¥Ç¥«½÷¡×¥Ö¡¼¥à¤Ç¥Õ¥©¥í¥ï¡¼µÞÁý¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬¡Ö¤Ç¤«¥ß¥¯¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½é²»¥ß¥¯¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤¿¼«¿È¤Î»Ñ¡£ÎÙ¤ËÊÂ¤Ö¿ÍÊª¤È¤Î°µÅÝÅª¤Ê¿ÈÄ¹º¹¤¬ºÝÎ©¤Ä¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö²¶¤â°ì½ï¤Ë»£¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥ß¥·¥ã
¥ß¥·¥ã¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÏËÜÌ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¯³èÆ°Ì¾¡£Ç¯Îð¤ÏÈó¸ø³«¡£¿ÈÄ¹¤Ï182cm¡£Éã¤¬¥«¥Ê¥À¿Í¤Ç195¥»¥ó¥Á¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤Ï165¥»¥ó¥Á¡¢Äï¤Ï186¥»¥ó¥Á¡£Â¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï25cm¡£À¸¤Þ¤ì¤â°é¤Á¤âÆüËÜ¡£¹â¿ÈÄ¹¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¿Í¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¡¢Â»¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Ãå¤ì¤ëÉþ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È¼«¿È¤ÎYoutube¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¥ß¥·¥ã¡×¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ê@_misha_182_¡Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@_misha_182_¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿ÈÄ¹182cmÈþ¿Í¥â¥Ç¥ë¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡¡¡ÖÌ¥ÎÏÅª¡×¤Ê¡È¿åÃå»Ñ¡É¤â¡Ê18Ëç¡Ë
¡¡¿ÈÄ¹182cm¤ÈÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸Ø¤ë¥ß¥·¥ã¡£SNS¤Ç¤ÏÈþ¤·¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ë¼«¿È¤Î»Ñ¤òÅÙ¡¹Åê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2·î¤Ë¤Ï¡Ø¤¸¤Ã¤¯¤êÊ¹¤¤¥¿¥í¥¦¡Á¥¹¥¿¡¼¶á¶·¡ÊÈë¡ËÊó¹ð¡Á¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¥Ç¥«½÷¡×¥Ö¡¼¥à¤Ç¥Õ¥©¥í¥ï¡¼µÞÁý¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¥ß¥·¥ã
¥ß¥·¥ã¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÏËÜÌ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¯³èÆ°Ì¾¡£Ç¯Îð¤ÏÈó¸ø³«¡£¿ÈÄ¹¤Ï182cm¡£Éã¤¬¥«¥Ê¥À¿Í¤Ç195¥»¥ó¥Á¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤Ï165¥»¥ó¥Á¡¢Äï¤Ï186¥»¥ó¥Á¡£Â¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï25cm¡£À¸¤Þ¤ì¤â°é¤Á¤âÆüËÜ¡£¹â¿ÈÄ¹¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¿Í¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¡¢Â»¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Ãå¤ì¤ëÉþ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È¼«¿È¤ÎYoutube¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¥ß¥·¥ã¡×¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ê@_misha_182_¡Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@_misha_182_¡Ë